Awanse terytorialsów. 16 radomskich żołnierzy odebrało nominacje na kaprali

Wszyscy kandydaci, aby zdobyć upragniony stopień wojskowy musieli przejść pozytywnie pisemny sprawdzian z wiedzy teoretycznej. Po przejściu badań lekarskich, przystąpić do sprawdzianu z wychowania fizycznego oraz do egzaminu z wiedzy praktycznej. Teraz to oni będą dowodzić i szkolić nowych żołnierzy.