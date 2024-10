Rekordzista jeździł ponad 600 razy bez biletu. Od dziś w Radomiu wyższe stawki za jazdę „na gapę” Iwona Rodziewicz-Ornoch 24.10.2024 08:19 Od dziś gapowicze w Radomiu zapłacą więcej za jazdę autobusami miejskimi bez ważnego biletu. Opłaty wynoszą maksymalnie 90-krotność ceny papierowego biletu jednorazowego normalnego, czyli 324 złote, wcześniej było to 214 złotych. Rekordzista jechał 647 razy bez biletu w ciągu 9 lat.

Wyższe stawki za jazdę „na gapę” (autor: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu)

Radni Radomia zdecydowali o zwiększeniu opłat na jazdę bez ważnego biletu. Nowe stawki dla gapowiczów weszły dziś w życie.

Wynoszą one maksymalnie 90-krotność ceny papierowego biletu jednorazowego normalnego, czyli 324 złote (plus stawka za bilet normalny albo ulgowy, co razem daje 327,60 lub 325,80 zł).

Gdy pasażer zapłaci karę podczas kontroli lub w ciągu siedmiu dni, to otrzyma bonifikatę: 144 złote (plus stawka za bilet, co razem daje 147,60 albo 145,80 zł).

Wyższe kary mają zniechęcić pasażerów do podróżowania na gapę, a to w mieście duży problem.

Gapowicze w sumie zalegają Miejskiemu Zarządowi Dróg i Komunikacji prawie 4 mln zł. Rekordzista jechał 647 razy bez biletu w ciągu 9 lat.

– Na pierwszym miejscu znajduje się mężczyzna, którego kara opiewa na kwotę blisko 166,5 tys. zł – mówi rzecznik MZDiK Dawid Puton.

Gapowicz na drugim miejscu zalega ponad 120 tys. zł , a na trzecim jest pasażerka z kwotą ponad 85 tys. zł.

MZDiK ma pomysły na to, jak poprawić ściągalność naliczonych kar, ale jak twierdzi rzecznik, spółka jest na etapie „dogrywania ostatnich czynności”.

Co istotne, jazda bez ważnego biletu to nie tylko kary finansowe, ale i trudności np. w zaciągnięciu kredytu.

Ceny wszystkich rodzajów biletów zaś zostają bez żadnych zmian.

