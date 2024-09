Wprowadzenie „zabójstwa drogowego” poprawi bezpieczeństwo? Dziś Debata RDC Adam Abramiuk 24.09.2024 14:41 Czy zmiana przepisów i wprowadzenie „zabójstwa drogowego” poprawi bezpieczeństwo na drogach? Dziś na naszej antenie Debata RDC z udziałem ekspertów. Będą dyskutować nad sprawą karania piratów drogowych.

Wypadek na Puławskiej w Warszawie (autor: Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy)

Czy zmiana przepisów i wprowadzenie „zabójstwa drogowego” poprawi bezpieczeństwo na drogach? Jak pokazał ostatni przykład wypadku na Trasie Łazienkowskiej, główny podejrzany w tej sprawie Łukasz Ż. miał na swoim koncie aż pięć sądowych zakazów prowadzenia pojazdów.

W niedzielę w tym temacie dyskutowali goście Agnieszki Gozdyry w audycji „Bez ogródek”.

Posłuchaj audycji | Bez ogródek w Polskim Radiu RDC

Wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz z Lewicy popiera konfiskaty i surowe karanie piratów drogowych.

- Niestety wychodzi na to, że w przepisach karnych po prostu musimy je wzmocnić. Ale też ważna jest egzekucja, ważne jest to, żeby rzeczywiście sędziowie mieli wiedzę. Przepisy, przepisy, przepisy, edukacja, edukacja, edukacja, ale też żebyśmy też zawsze pamiętali - to też jest nasza odpowiedzialność etyczna, jeżeli nie wyjmiemy kluczyków pijanemu koledze - mówiła.



Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Konrad Wojnarowski z PSL zaproponował rejestr piratów drogowych.

- Pytanie jak zapobiegać tego typu wydarzeniom i myślę, że na przykład dobrym rozwiązaniem byłby rejestr tego typu kierowców. Coś jak na podobieństwo rejestru pedofilów - wskazał.



Zdaniem Marka Szewczyka z Konfederacji przykład dla takich zachowań kierowców idzie „z góry”.

- To, czy to jest znana piosenkarka, czy to jest osoba nikomu nieznana, to nie powinno być żadną okolicznością na wyższą lub niższą karę. No niestety, mamy wyroki, gdzie znana piosenkarka dostaje niższy wyrok z uwagi na wkład w kulturę. Też pobudza wyobraźnię, że "aha, skoro on może, to ja też mogę, dlaczego nie?". Tutaj mamy osobę, która kilkukrotnie już dostawała zakaz prowadzenia pojazdów i ja mam wrażenie, że niezależnie jakie były przepisy, czy to groziłoby dożywociem, czy nie, to ta osoba w tym momencie nie kalkuluje, bo ona nie myśli w ten sposób - powiedział.



Dziś na ten temat w Polskim Radiu RDC debatować będą eksperci. Gośćmi Roberta Łuchniaka będą: Paulina Matysiak, przewodnicząca parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Michał Hara, dyrektor Departamentu Prawa Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości, mec. Jędrzej Sokół, Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej i Tomasz Tosza, zastępca dyrektora Biura Zarządzenia Ruchu Drogowego Miasta Stołecznego Warszawy.

Debata RDC - o bezpieczeństwie na drogach i karaniu drogowych recydywistów - o 18:00 na antenie Polskiego Radia RDC.

Czytaj też: Zabezpieczenie przed powodziami za trudne? Samorządowcy: biurokracja wiąże nam ręce