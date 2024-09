Zabezpieczenie przed powodziami za trudne? Samorządowcy: biurokracja wiąże nam ręce Adam Abramiuk 24.09.2024 11:53 Biurokracja wiąże ręce samorządom w zabezpieczeniu przed powodziami? Lokalne władze apelują o wprowadzenie w ramach specustawy powodziowej pakietu ustaw, które uproszą im działania. W nowej audycji Polskiego Radia RDC „Magazyn samorządowy” dyskutowaliśmy m.in. o uprawnieniach gmin w kwestiach działań kryzysowych.

Zabezpieczenie przed powodziami. Samorządowcy: biurokracja wiąże nam ręce (autor: RDC)

Biurokracja wiąże ręce samorządom w zabezpieczeniu przed powodziami? Tak uważają prezydenci Pruszkowa i Otwocka oraz burmistrz Piaseczna, którzy byli gośćmi pierwszej audycji „Magazyn samorządowy”.

- Ogromnym problemem jest brak uprawnień - wskazywał prezydent Pruszkowa Piotr Bąk. - Często my jako samorządowcy chcemy wybudować jakieś odwodnienia, kanalizacje czy minizbiorniki retencyjne i to wymaga uzgodnień z Wodami Polskimi czy dokonania operatu wodno-prawnego. To są dodatkowe dokumenty, które nie dość, że podnoszą wartość tej inwestycji, to one trwają. Uzgodnienia z wodami polskimi czasami potrafią trwać 4 lata - mówił.



- Samorządom potrzeba przede wszystkim mocy sprawczych - dodał prezydent Otwocka Jarosław Margielski. - Jak dzisiaj chcemy np. wybudować w mieście studzienkę odwodnieniową w ulicy, gdzie jest rozlewisko. Przecież to jest procedura, która zajmuje wójtowi burmistrzowi prezydentowi w dzisiejszych realiach około półtora roku. Ogłosić postępowanie na wybór projektanta, wykonać dokumentację projektową, uzyskać pozwolenie wodno-prawne od Wód Polskich, a następnie ogłosić postępowanie na budowę - tłumaczył.





Burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz zwrócił uwagę na komplikację przepisów dotyczących m.in. odszkodowań dla osób mieszkających na terenach zalewowych w związku ze zmianą planu miejscowego.

- Tylko nie do końca wiadomo, kto ma je zapłacić. To znaczy wiadomo, że samorządy teoretycznie nie, natomiast prawdopodobnie dopiero po pierwszych orzeczeniach sądów wszystkich instancji będzie wiadomo, kto ma tak naprawdę zapłacić za to, że człowiek, który się obecnie zamierza budować na terenie zalewowym i na przykład jest plan miejscowy, gdzie jest zezwolenie na budowę teoretycznie, ale jest na mapach zalewowych, my zmienimy ten plan zagospodarowania przestrzennego i wyłączymy ten teren z zabudowy - mówił.



Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd ma przyjąć specustawę powodziową. Przewidziano w niej m.in. dodatkowe zasiłki opiekuńcze czy wsparcie kredytobiorców. Audycja „Magazyn samorządowy” co tydzień we wtorki po godzinie 9:00 na antenie Polskiego Radia RDC.

Czytaj też: Które dzielnice w Warszawie ucierpiałby w przypadku dużej powodzi? [SPRAWDŹ]