Donald Trump postacią roku 2024 według słuchaczy Polskiego Radia RDC Idalia Tomczak 29.12.2024 12:42 Prezydent-elekt USA Donald Trump został wybrany przez słuchaczy audycji "Bez Ogródek" postacią roku 2024 roku. W plebiscycie nasi słuchacze zgłaszali również antypostać roku, wydarzenie, a także hit i kit. O wynikach dyskutowali w Polskim Radiu RDC politycy.

Polityczne podsumowanie roku 2024 w Bez Ogródek (autor: RDC)

Słuchacze audycji "Bez Ogródek" wybrali najważniejsze wydarzenia oraz nazwiska 2024 roku. Wśród zgłoszeń na postać mijającego roku najczęściej typowany był Donald Trump, który wygrał wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych i po raz kolejny obejmie władzę w Białym Domu.

- Nasz rząd będzie współpracował z przyszłą administracją USA - mówi Katarzyna Piekarska z KO. - Trumpa wybrali Amerykanie i dojrzałością i powagą naszego rządu jest to, że będzie współpracował bardzo dobrze z administracją Donalda Trumpa. Bardzo dobre relacje ma zarówno Donald Tusk z tą przyszłą administracją Donalda Trumpa, jak i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski - dodaje.

- Nieprzewidywalność Donalda Trumpa jest niepokojąca - komentuje Paulina Piechna - Więckiewicz z Lewicy. - Kanał Panamski, Grenlandia i Kanada. Przypominam, jak został Trudeau nazwany gubernatorem. To nie są takie rzeczy, które we mnie przynajmniej budzą jakieś poczucie bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o koncepcję budowania jakiejś wspólnej polityki państw demokratycznych - podkreśla.

Jarosław Sachajko z koła Wolni Republikanie zwraca uwagę, że Donald Trump dobrze współpracuje z poprzednim rządem.

- Pan Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zaprosił prezydenta i premiera Morawieckiego na swoje zaprzysiężenie. Jakoś o premierze Tusku zapomniał. No ale będzie dobrze - mówi.

Paweł Lisiecki z PiS-u zwraca uwagę na dobre relacje Donalda Trumpa z Viktorem Orbanem i Władimirem Putinem.

- Donald Trump jest w dosyć dobrych relacjach z Wiktorem Orbanem, który ma nienajgorsze relacje z panem Władimirem Putinem i pytanie, czy w tej chwili nie odbywa się ustalanie warunków pokoju między Donaldem Trumpem, a Władimirem Putinem za przyczyną Wiktora Orbana - wskazuje.

Na rządy Donalda Trumpa w USA czeka Bartłomiej Pejo z Konfederacji.

- Z tych zapowiedzi, które w tej chwili komunikuje Donald Trump i jego współpracownicy jestem zadowolony. To jest zdecydowany powrót do normalności, powrót do zasad, które powinny obowiązywać również w Europie i Polsce. To jest odrzucenie tego wariactwa klimatycznego - podkreśla.

- W kontekście otoczenia międzynarodowego, mówię, że tutaj raczej wiemy czego się spodziewać po polityce wewnętrznej. Polityka zewnętrzna będzie dostosowana do priorytetów, które są, myślę, podzielane przez całą scenę polsko-polityczną, czyli bezpieczeństwo Polski i w dużej mierze też kwestie ochrony zdrowia - mówi Jacek Bartmiński PL 2050

Wśród zgłaszanych Postaci Roku 2024 nasi słuchacze wskazywali też prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz Ministra Spraw Zagranicznych, Radosława Sikorskiego.

Plebiscyt "Bez Ogródek"

Słuchacze Polskiego Radia RDC w plebiscycie audycji "Bez Ogródek" obok postaci roku wskazywali także antypostać. W tej kategorii najczęściej pojawiał się poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister sprawiedliwości, Marcin Romanowski.

Wśród zgłoszonych nazwisk byli też inni politycy - m.in. prezydent Andrzej Duda, prezes PiS Jarosław Kaczyński, senator Waldemar Bonkowski czy szef KRRiT Maciej Świrski. Pojawił się jednak też obecny premier Donald Tusk. Spoza Polski - nasi słuchacze zgłosili m.in. Władimira Putina, Olafa Scholza czy... zwycięzcę Postaci Roku - Donalda Trumpa.

Spoza świata polityki - a ze świata sportu pojawiło się też nazwisko selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski, Michała Probierza.

Wydarzenie roku 2024

Jako wydarzenie roku 2024 nasi słuchacze najczęściej wskazywali powódź na Dolnym Śląsku do której doszło we wrześniu tego roku.

Wśród innych wydarzeń królowała polityka - m.in. związane z Postacią Roku wybory w USA. Do tego także prawybory w Koalicji Obywatelskiej i wygrana Rafała Trzaskowskiego czy ucieczka z kraju Antypostaci Roku - Marcina Romanowskiego. Do tego także zmiany polityczne w Korei Południowej czy Igrzyska Olimpijskie w Paryżu.

Szczególnie poruszającym zgłoszeniem wydarzenia roku 2024 była śmierć naszej redakcyjnej koleżanki Elżbiety Uzdańskiej, która odeszła od nas w październiku tego roku.

Hit czy kit?

Słuchacze audycji "Bez Ogródek" wskazali także HIT oraz KIT 2024 roku.

Wśród HITÓW - pojawiały się decyzja o kontynuacji budowy CPK, pojawienie się Jarosława Kaczyńskiego na portalu X, prawybory w Platformie Obywatelskiej czy podwyżka dla nauczycieli.

Jako KITY - słuchacze Polskiego Radia RDC wskazali m.in. wzrost cen energii, decyzję PKW ws. wypłaty subwencji dla PiS, działania Macieja Świrskiego wokół mediów publicznych, budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie czy rozliczenia poprzednich władz.

Czytaj też: Zmiany handlu na Trakcie Królewskim. Nowe zasady Historycznego Centrum Warszawy