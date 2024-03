Oprotestowana przetwórnia plastikowych opakowań nie powstanie pod Pułtuskiem Alicja Śmiecińska 27.03.2024 19:06 Zakład zbierania i przetwarzania sztucznych odpadów w Lemanach pod Pułtuskiem nie powstanie. Inwestor zrezygnował z dalszych prób jego budowy. Miała tam powstać przetwórnia śmieci działająca 24-godziny na dobę, co spotkało się z protestami mieszkańców.

Przetwórnia plastikowych opakowań może powstać pod Pułtuskiem (autor: Gmina Zatory)

Dobra wiadomość dla mieszkańców miejscowości Lemany pod Pułtuskiej. Zapowiadany zakład zbierania i przetwarzania sztucznych odpadów nie powstanie. Inwestor zrezygnował z dalszych prób jego budowy. Gmina odmówiła teraz wydania decyzji środowiskowej.

- Zdecydowaliśmy się zrezygnować z inwestycji - informuje Paweł Trętowski, właściciel firmy z Wyszkowa. - Zakończyliśmy prace związane z pozwoleniami na to. Zrezygnowaliśmy z dalszej współpracy z gminą z powodu tego, że dostawaliśmy cały czas wnioski od gminy. Były utrudnienia ze zdobyciem pozwolenia. Został zmieniony też plan zagospodarowania terenu pod to, żebyśmy nie mogli nic tam zrobić, więc odpuszczamy to, dajemy sobie z tym spokój całkowicie - wyjaśnia.





Hala miała powstać na terenach chronionych Natura 2000, do zakładu miały trafiać odpady z całego kraju. Spotkało się to z dużymi protestami mieszkańców.

