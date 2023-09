Trwa akcja gaśnicza sali weselnej w Pruszkowie. Ewakuowano 150 osób RDC 22.09.2023 19:06 W Pruszkowie płonie sala bankietowo-weselna. Ewakuowano 150 osób, nikt nie został poszkodowany. Strażacy nadal walczą z ogniem — powiedział Karol Kroć z pruszkowskiej straży pożarnej.

W Pruszkowie płonie sala weselna (autor: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie/zdjęcie ilustracyjne)

W Pruszkowie doszło do pożaru sali bankietowo-weselnej. Karol Kroć z pruszkowskiej straży pożarnej przekazał, że pożar wybuchł w trakcie odbywającej się na miejscu imprezy. Konieczna była ewakuacja 150 osób.

— Na szczęście, na razie, nikt nie potrzebował pomocy — oznajmił Kroć — Na miejscu jest kilka zastępów straży pożarnej. Gasimy na wysokości dachu i poddasza. Sytuacja nie jest jeszcze opanowana, prowadzimy intensywne działania — wyjasnił.

Rzecznik pruszkowskiej straży pożarnej podkreślił, że akcja gaśnicza może potrwać nawet kilka godzin.

— To będzie wszystko zależało od tego, jak będziemy mogli docierać do tych niedostępnych miejsc na wysokości około kilku, kilkunastu metrów nad poziomem gruntu. Pracujemy na wysokości przy pomocy drabin mechanicznych, rozcinamy elementy dachu, po to, żeby dotrzeć z wodą do tych miejsc, gdzie pożar rozwinął się pod przykryciem dachowym — wyjaśnił.

Funkcjonariusze policji próbują ustalić dokładną przyczynę pożaru.

