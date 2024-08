80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Premier RP: Warszawa jest bohaterem RDC 01.08.2024 19:12 Dla tych pokoleń, które dzisiaj biorą na siebie całą odpowiedzialność za przyszłość ojczyzny, wasza wielka patriotyczna lekcja powinna być najważniejszym przykazaniem — powiedział premier Donald Tusk, zwracając się w 80. rocznicę Powstania Warszawskiego do jego bohaterów.

Premier Donald Tusk podczas uroczystości przed pomnikiem "Polegli – Niepokonani” na Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli (autor: PAP/Albert Zawada)

Szef rządu, który w czwartek wieczorem uczestniczy w uroczystościach przy kurhanie na Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli, zwrócił uwagę, że przedstawiciele jego pokolenia i młodszych pokoleń w 80. rocznicę Powstania Warszawskiego „tak naprawdę nie powinni za dużo mówić”, a „wsłuchać się w tętno historii”.

— Dla tych pokoleń, które dzisiaj biorą na siebie całą odpowiedzialność za przyszłość ojczyzny, (...) ta wasza wielka patriotyczna lekcja powinna być najważniejszym przykazaniem — powiedział.

Odnosząc się do przemówienia swojej przedmówczyni, Wandy Traczyk-Stawskiej - która zwracała uwagę na zaangażowanie w Powstanie wszystkich mieszkańców stolicy - Tusk ocenił, że były to „święte słowa”.

— Warszawa jest bohaterem. Wszyscy z tamtego czasu byli bohaterami — powiedział.

Zwracając się do Powstańców, premier podkreślił: „Chylę nisko głowę przed waszym bohaterstwem, przed waszym cierpieniem i przed tym wielkim, wspaniałym, choć w jakże dramatycznych okolicznościach rodzącym się dziedzictwie, przesłaniu. Będziemy temu przesłaniu wierni, przyrzekam to w imieniu własnym i całej generacji Polaków, którzy dzisiaj za Polskę biorą odpowiedzialność. Przyrzekam to wam”.

Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 r. o godz. 17. Było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie i największym zrywem niepodległościowym na terenie okupowanej Polski.

Do walki w stolicy przystąpiło około 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło około 18 tys. powstańców, 25 tys. zostało rannych.

Straty wśród ludności cywilnej wynosiły około 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, około 500 tys. osób, wypędzono z miasta.

