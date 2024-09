Pięćdziesiąty szósty dzień Powstania Warszawskiego [KALENDARIUM] 25.09.2024 06:50 Cykl „Dni Powstania Warszawskiego” w Polskim Radiu RDC. Dziś przypominamy, jak wyglądał 25 września 1944 roku.

Eugeniusz Lokajski podczas Powstania Warszawskiego (autor: Public domain, via Wikimedia Commons)

Trwał zmasowany atak na Mokotów. Niemcy nacierali z południa i zachodu. Toczyły się zaciekłe walki o szkołę przy ul. Woronicza.

Przewaga wroga zmusiła Powstańców do wycofania się z linii al. Niepodległości w kierunku ul. Krasickiego. Zajęta przez Niemców została „Reduta Alkazar” na rogu Niepodległości i Odyńca.

W pozostałych dzielnicach - na Żoliborzu i w Śródmieściu sytuacja uspokoiła się. Tego dnia zginął Eugeniusz „Brok” Lokajski.

— Słynny fotograf Powstania Warszawskiego, chyba najsłynniejszy, ponieważ przekazał piękne zdjęcia pięknych ludzi, którzy walczyli podczas Powstania Warszawskiego, ginie 25 września 1944 roku, wchodząc po materiał fotograficzny do sklepu. Czyli to jest taki bolesny symbol. Dokonał wyboru, chciał udokumentować dla nas Powstanie Warszawskie. Niestety przyszło mu zapłacić za to najwyższą cenę — mówi Michał Komuda z Muzeum Powstania Warszawskiego.

Eugeniusz Brok Lokajski udokumentował m.in. moment zdobycia budynku PAST-y 20 sierpnia 1944 roku.

Tego dnia Niemcy zaproponowali Powstańcom kapitulację Mokotowa. Oddziały polskie nie odpowiedziały i kontynuowały walkę.

