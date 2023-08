11. dzień Powstania. Gwałtowne natarcie Niemców na Wolę RDC 11.08.2023 06:45 Jedenastego dnia Powstania Warszawskiego Niemcy znacząco osłabili obrońców stolicy. W Radiu dla Ciebie zapraszamy na nasz cykl „Dni Powstania Warszawskiego”, który przygotowaliśmy z okazji 79. rocznicy zrywu. Dzień po dniu relacjonujemy wydarzenia z Warszawy 1944 roku.

Budowa barykady na jednej z wolskich ulic (autor: Miasto Nieujarzmione, Warszawa: Iskry, 1957/Wikimedia Commons)

To był pochmurny dzień. Niemcy ruszyli do gwałtownego natarcia na Woli. Wdarli się do magazynów przy ulicy Stawki. Kontrnatarcie, na którego czele stał podpułkownik Jan Mazurkiewicz, ps. Radosław, doprowadziło do wyparcia stamtąd nieprzyjaciela.

Cena była jednak wysoka. Dowódca został kilkakrotnie ranny, zginął jego brat, kapitan batalionu „Miotła” Franciszek Mazurkiewicz. Akcji nie przeżył też porucznik Tadeusz Wiwatowski, ps. Olszyna. W sumie w walkach na Muranowie zginęło 115 powstańców a 140 zostało rannych.

Odbite Stawki stały się wysuniętym w niemieckie pozycje bastionem. 11 sierpnia Powstańcy opuścili ostatecznie rejon wolskich cmentarzy. Padł też ostatni punkt oporu na Ochocie – „Reduta Wawelska”, a radiostacja „Burza” została zniszczona pod gruzami Poczty Głównej.

11. dnia Powstania w dzienniku „Warszawianka” znalazła się odezwa Żydowskiej Organizacji Bojowej apelującej o udział wszystkich Żydów w Powstaniu Warszawskim.

