58. dzień Powstania. Niemcy rozpoczynają operację „Sternschnuppe” RDC 27.09.2023 06:45 27 września 1944 roku utrzymanie pozycji na Mokotowie jest już niemożliwe. Dzielnica w południe kapituluje. Do niewoli idzie nieco ponad tysiąc Powstańców. W Radiu dla Ciebie zapraszamy na nasz cykl „Dni Powstania Warszawskiego”, który przygotowaliśmy z okazji 79. rocznicy zrywu. Dzień po dniu relacjonujemy wydarzenia z Warszawy 1944 roku.

Powstanie Warszawskie (autor: Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944)

O godz. 8.00 na Mokotowie rozpoczyna się silne natarcie niemieckie. Resztki oddziałów AK bronią się jeszcze w rejonie Bałuckiego, Wiktorskiej i Belgijskiej. Po przeanalizowaniu sytuacji strona polska wysyła parlamentariuszy celem pertraktacji w sprawie ewakuacji ludności cywilnej i rannych oraz ustalenia warunków kapitulacji dzielnicy.

Gen. von dem Bach zapewnia, że Powstańcy będą traktowani zgodnie z postanowieniami konwencji genewskiej. Mimo tych obietnic, na ul. Dworkowej nieprzyjaciel morduje ok. 120 osób. Są to głównie Powstańcy, którzy nie zdołali dotrzeć kanałami do Śródmieścia i zawrócili na Mokotów.

Około południa Mokotów kapituluje. W Śródmieściu Powstańcy z „Golskiego” po raz pierwszy używają wyrzutni moździerzy produkcji powstańczej. Niemcy rozpoczynają operację „Sternschnuppe” („Spadająca Gwiazda”), której celem jest likwidacja kampinoskiego zgrupowania AK.

