60. dzień Powstania. Rozpoczyna się generalny szturm na Żoliborz

29 września 1944 roku rozpoczyna się generalny szturm na Żoliborz.

Powstanie Warszawskie (autor: Wojsko Polskie)

29 września rano rozpoczyna się generalny szturm na Żoliborz. Przeważające siły wroga kilkakrotnie nacierają od południa i zachodu. Pozycje powstańcze atakuje piechota 19. Dywizji Pancernej nieprzyjaciela, wsparta ogniem kilkudziesięciu czołgów i dział.

Natarcie niemieckie od strony Cytadeli i Dworca Gdańskiego zmusza oddziały ze zgrupowania „Żaglowiec” do wycofania się w kierunku pl. Inwalidów.

Z rąk do rąk przechodzi klasztor Zmartwychwstanek przy Krasińskiego, którego obrońcy tracą około 200 żołnierzy. Na południu pluton AK ppor. Tadeusza Magiera „Żytomirskiego” stacza zażartą walkę na rogu ul. Felińskiego i Al. Wojska Polskiego. Atakujący tutaj Niemcy tracą ponad 50 żołnierzy oraz 30 czołgów.

Ten dzień to także tragiczny finał grupy „Kampinos”. Ginie ponad 150 żołnierzy. Drugie tyle żołnierzy dostaje się do niewoli. Tylko nielicznym udaje się przedrzeć przez kordon niemiecki i dotrzeć m.in. do Gór Świętokrzyskich.

