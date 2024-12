W Wigilię i sylwestra ZUS będzie pracował krócej [SPRAWDŹ] RDC 24.12.2024 04:42 W święta placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą otwarte krócej. W Wigilię sprawy można załatwić do godz. 13:00, a w sylwestra do godz. 14:00. Klienci ZUS mogą umówić wizytę w placówce na wybrany dzień i godzinę. Swoje sprawy mogą również załatwiać online, bez konieczności wychodzenia z domu dzięki Platformie Usług Elektronicznych.

ZUS (autor: RDC)

24 i 31 grudnia wszystkie placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą otwarte. Infolinia ZUS-u również będzie dostępna dla klientów.

Zmienią się godziny pracy sali obsługi klientów, infolinii oraz możliwość rezerwacji e-wizyt w Wigilię i w sylwestra. Będą one nieco krótsze niż zazwyczaj, czyli 24 grudnia do godz. 13:00, a 31 grudnia do godz. 14:00.

— W Wigilię oraz w sylwestra godziny pracy sali obsługi klientów w ZUS, infolinii oraz czas rozmów podczas e-wizyt będą nieco skrócone: 24 grudnia do godz. 13:00, natomiast 31 grudnia do godz. 14:00 — informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że sprawy w ZUS-ie można załatwiać online, bez konieczności wychodzenia z domu. Dzięki Platformie Usług Elektronicznych (PUE/eZUS) można to robić przez siedem dni w tygodniu. Umożliwia ona m.in. składanie wniosków, korzystanie z kalkulatora emerytalnego oraz generowanie zaświadczeń.

Ponadto, klienci ZUS mogą umówić wizytę w placówce ZUS-u na wybrany dzień i godzinę. Jest kilka sposobów rezerwacji takiej wizyty. Można skorzystać z portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE/eZUS) lub aplikacji mobilnej mZUS, albo ustalić termin telefonicznie, dzwoniąc pod numer, który jest przeznaczony do umówienia wizyt w placówkach ZUS-u w województwie mazowieckim.

