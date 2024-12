Pomoc finansowa dla rolników. Można już składać wnioski ws. poniesionych strat RDC 09.12.2024 20:04 Od poniedziałku rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku deszczu nawalnego lub powodzi, mogą ubiegać się o pomoc — poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wsparcie może wynieść od 1 do 3 tys. zł na hektar upraw.

ARiMR: rolnicy mogą już składać wnioski ws. strat poniesionych przez deszcze i powódź (autor: pixabay)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przypomniała w poniedziałkowym komunikacie, że od 9 grudnia br. rolnicy mogą ubiegać się o dotacje, jeśli ich uprawy zniszczył deszcz nawalny lub powódź.

Wnioski mogą składać rolnicy prowadzący działalność jako mikro-, małe albo średnie przedsiębiorstwo, a termin składania wniosków mija 31 stycznia 2025 r. Pomoc może być przyznana na powierzchnie zniszczonych upraw lub na opłacenie trzeciej i czwartej raty podatku rolnego za bieżący rok.

Stawka dopłat do powierzchni zniszczonych opraw wynosi - w zależności od wysokości szkody - od 1 tys. zł na ha (co najmniej 30 proc. i mniej niż 50 proc. plonu), przez 2 tys. na ha (co najmniej 50 proc. i mniej niż 70 proc.) do 3 tys. zł na ha (co najmniej 70 proc.).

„Łączna wysokość pomocy nie będzie mogła przekroczyć 80 proc. kwoty obniżenia dochodu z produkcji roślinnej lub 90 proc. kwoty obniżenia dochodu z produkcji roślinnej dla gospodarstw rolnych położonych na obszarach ONW” — dodała ARiMR.

Zgodnie z komunikatem, szkody powstałe w wyniku deszczu nawalnego lub powodzi musiały zostać oszacowane przez komisję i wynieść powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie.

„Wsparcie przysługuje rolnikowi, który nie składał wniosku o pomoc do powierzchni upraw zniszczonych przez powódź, w związku z którą wprowadzono stan klęski, nie ubiegał się także o wsparcie z tytułu strat poniesionych w wyniku przymrozków wiosennych, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego, które wystąpiły do 10 września 2024 r” — podkreśliła ARiMR.

Osoby, które chcą otrzymać pomoc w postaci spłaty III i IV raty podatku rolnego za 2024 r., nie powinny były wcześniej ubiegać się o wsparcie w opłaceniu podatku za ten okres - dodała Agencja.

