Wicepremier W. Kosiniak-Kamysz: musimy obronić Polskę przed imperium zła, które się odradza

Największe zagrożenia dla Polski to m.in. wojna hybrydowa na granicy i w cyberprzestrzeni oraz akty sabotażu - powiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w niedzielę na uroczystości upamiętniającej Wincentego Witosa. Musimy obronić Polskę przed imperium zła, które się odradza - dodał.

Władysław Kosiniak-Kamysz (autor: MON/GOV)

Minister obrony wzywa do obrony Polski przed siłami zła. Władysław Kosiniak-Kamysz odwiedził Wierzchosławice pod Tarnowem, gdzie oddaje hołd kilkukrotnemu premierowi Wincentemi Witosowi.

"Musimy dziś obronić Polskę przed imperium zła, które się odradza" - zaapelował w niedzielę Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef MON wskazał na największe zagrożenia dla Polski, tj. wojnę hybrydową na granicy, wojnę w cyberprzestrzeni i akty sabotażu, które mają "zburzyć jedność narodową".

"Żeby zanieść kolejnym pokoleniom naszych dzieci naszą ojczyznę, musimy ją obronić, tak jak on (Wincenty Witos - red.) obronił ją przed bolszewikami" - dodał.

Zjednoczenie największą siłą Polski

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że największą siłą Polski jest jej zjednoczenie. "Ziszczają się marzenia o transformacji armii, o sile w sojuszach, ale nie ziściło się nasze marzenie i pragnienie o zjednoczeniu, o wspólnocie, i to jest nasze zadanie nr 1. - żeby Polska była wielka, musi być w sprawach fundamentalnych zjednoczona" - powiedział.

Wicepremier wskazał, że fundamentalne kwestie to racja stanu, bezpieczeństwo państwa polskiego i pomyślność obywateli. "To są te działania, które chronią naszą ojczyznę, chronią granice, ale też powodują, że czujemy się w Polsce bezpiecznie i do tego zapraszam i wzywam" - wskazał. "To jest przesłanie nr 1 Witosa o miłości do ziemi ojczyzny" - podsumował.

W Wierzchosławicach w woj. małopolskim trwają uroczystości związane z Zaduszkami Witosowymi: upamiętniające Wincentego Witosa i bohaterów Ruchu Ludowego.

