Nowe święto w Polsce. Będziemy je obchodzić 14 lutego

Prezydent Andrzej Duda podpisał w czwartek ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej. Święto obchodzone będzie 14 lutego, w rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w AK.

Nowe święto w Polsce. 14 lutego będziemy obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej. Ustawę ustanawiającą święto podpisał w czwartek prezydent.

Andrzej Duda podziękował m.in. inicjatorom ustanowienia święta oraz posłom i senatorom, którzy wyrazili powszechne poparcie dla tej ustawy, a także żyjącym żołnierzom AK, którzy nadal przekazują wartości i postawy patriotyczne młodemu pokoleniu.

"To święto jest istotne. Obejmuje całe spektrum oraz oddaje szacunek wszystkim uczestnikom tamtej walki" – zaznaczył prezydent. Wskazał, że upamiętnia żołnierzy Armii Krajowej, którzy "w konspiracji pod okupacją niemiecką walczyli o odzyskanie niepodległości, o wolną i suwerenną Polskę" - powiedział. Andrzej Duda przypomniał również, że AK była największą podziemną armią w Europie w czasie II wojny światowej. "Była także elementem całej podziemnej struktury Polskiego Państwa Podziemnego" – dodał.

Jak przypomniał, "powstanie tej największej w Europie w czasie II wojny światowej (...) armii podziemnej jako elementu całej podziemnej struktury polskiego państwa pod okupacją niemiecką rozpoczęło się zaraz po niemieckiej i sowieckiej agresji na Polskę". "W momencie, w którym powstawała, było to około stu tysięcy żołnierzy armii podziemnej. W 1944 r. było ich 480 tysięcy, z których, jak się szacuje, około stu tysięcy w czasie II wojny światowej zostało zabitych i zamordowanych. Było to wielkie poruszenie patriotyczne po to, by walczyć zbrojnie o odzyskanie niepodległości, by pokonać okupanta i odzyskać wolną Polskę" - podkreślił prezydent.

"W kolejnych latach do Armii Krajowej zgłaszali się ludzie młodzi, polska młodzież. Takie było wtedy patriotyczne wezwanie, takie było wtedy wychowanie (...) Cieszę się ogromnie z tego, że to święto, upamiętniające bohaterów, zostało ustanowione jeszcze w ich obecności" - dodał.

14 lutego 1942 r. premier RP gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. AK była konspiracyjną organizacją wojskową stanowiącą integralną część Sił Zbrojnych RP. Podlegała Naczelnemu Wodzowi i Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. W zamierzeniach rządu miała być organizacją ogólnonarodową, ponadpartyjną, a jej Komendant Główny - jedynym, upełnomocnionym przez rząd dowódcą krajowej siły zbrojnej. Głównym zadaniem AK było prowadzenie walki o odzyskanie niepodległości przez organizowanie i prowadzenie samoobrony oraz przygotowanie armii podziemnej na okres powstania powszechnego, które miało wybuchnąć na ziemiach polskich w okresie militarnego załamania Niemiec.

