Władysław Kosiniak-Kamysz: potrzebny wspólny kandydat całej koalicji rządowej na prezydenta 26.10.2024 14:08 Polskie Stronnictwo Ludowe proponuje, żeby koalicja rządowa wystawiła wspólnego kandydata na prezydenta. Partia przekonuje, że wspólny kandydat ma największe szanse na zwycięstwo i pomoże zakończyć spory w koalicji rządowej. Propozycję przedstawił szef Ludowców Władysław Kosiniak Kamysz podczas Rady Naczelnej PSL w Tarnowie.

Władysław Kosiniak-Kamysz apeluje o wspólnego kandydata na prezydenta całej koalicji (autor: Twitter/NowePSL)

Prezes PSL, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zaprosił w sobotę swoich partnerów z koalicji rządzącej - Koalicję Obywatelską, Polskę 2050 i Lewicę do wspólnego wyłonienia kandydata na prezydenta. Jak stwierdził, "nie stać nas dzisiaj na kolejne kłótnie i spory".

Kosiniak-Kamysz podczas posiedzenia Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego w Tarnowie wskazywał, że zagrożenia dla Polski i Europy są teraz największe od zakończenia II wojny światowej.

Jak mówił, "nie będzie bezpieczeństwa państwa polskiego, dopóki nie wyłonimy prezydenta, który nie będzie ani prawicowy ani lewicowy, ale będzie wspólnotowy". Zdaniem prezesa PSL "jeżeli będzie to prezydent z PiS-u, to przez całą swoją kadencję, będzie robił wszystko, żeby PiS do władzy powrócił, a nie żeby odbudować wspólnotę".

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że potrzeba tu "wspólnego działania partii koalicyjnych".

- O to chciałbym poprosić i do tego chciałbym zaprosić naszych partnerów z koalicji rządowej - z Platformy Obywatelskiej, z Koalicji Obywatelskiej, z Polski 2050, z Lewicy, żebyśmy już dzisiaj wspólnie wyłonili kandydata na prezydenta - oświadczył prezes PSL.

Jak stwierdził, "nie stać nas dzisiaj na kolejne kłótnie i spory". Zapewnił, że jest za "bardziej intensywnym dialogiem" w ramach koalicji w celu dojścia do porozumienia.

Jak dodał, "ma przekonanie, że trzeba wyłonić jednego kandydata, a nie trzech" na prezydenta.

Problemem demografia

Lider ludowców poruszył także temat demografii, która w jego ocenie jest jednym z największych problemów naszego kraju. - Demografia musi dla naszej koalicji i naszego rządu być numerem jeden - podkreślił.

Prezes PSL zaprezentował założenia prodemograficznego programu, którego jednym z elementów ma być polityka powrotu Polaków z emigracji.

- To są powroty tych, którzy z Polski wyjechali. To jest wspólnota polska na wschodzie, która chce do Polski wrócić. To jest młoda emigracja, którą musimy do Polski przyciągnąć. PSL będzie odpowiedzialną partią i przygotuje program powrotów do Polski - zapowiedział. Dodał, że program ma zawierać zachęty dla firm i rodzin, które chciałyby się przenieść do kraju.

Kosiniak-Kamysz zapowiedział też, że PSL przedstawi projekt ustawy o rodzinnym PIT, dającą możliwość wspólnego rozliczania się rodzin wraz z dziećmi. Takie rozwiązanie - jak wskazał - miałoby oznaczać niższe podatki dla rodzin wielodzietnych.

- Wskaźnik dzietności jest dziś dwa razy mniejszy od zastępowalności pokoleń. Mamy problem. Duże rodziny potrzebują wsparcia. Im więcej dzieci, tym mniejszy podatek - powiedział.

