Kiedy pierwszy tramwaj pojedzie do Wilanowa? R. Trzaskowski podaje termin Przemysław Paczkowski 25.10.2024 12:08 Tramwaj do Wilanowa będzie gotowy najprawdopodobniej we wtorek — powiedział dziś Polskiemu Radiu RDC prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Nasi dziennikarze nieoficjalnie ustalili w kilku źródłach, że nowa linia ma wystartować o poranku. Pierwszym składem, który pojedzie po nowej trasie, będzie „szesnastka”.

R. Trzaskowski podaje termin Tramwaju do Wilanowa (autor: RDC)

Wiemy, kiedy pierwszy tramwaj pojedzie do Wilanowa. Jak poinformował dziś prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, ma to się wydarzyć we wtorek.

— Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym tygodniu oddajemy tramwaj, że on już będzie gotowy. Najprawdopodobniej we wtorek — powiedział Trzaskowski.

Dziennikarze Polskiego Radia RDC nieoficjalnie ustalili w kilku źródłach, że nowa linia ma wystartować o poranku.

Jak dowiedział się nasz reporter, pierwszym składem, który pojedzie po nowej trasie, będzie „szesnastka”, która połączy Wilanów z Piaskami.

Zapytaliśmy mieszkańców Wilanowa, którzy obserwują na co dzień budowę, czy ich zdaniem wykonawca zdąży w wyznaczonym przez prezydenta terminie. Zdania były podzielone.

Jak mówi jednak rzecznik wykonawcy firmy Budimex, Michał Wrzosek do wykonania zostały jedynie prace kosmetyczne.

- Jesteśmy w trakcie sadzenia rozchodnika, który będzie pomiędzy torami na długości całej linii. Ten rozchodnik będzie miał powierzchnię 29 km2 - wyjaśnia.

Na nowej linii ułożono ponad 19 km szyn oraz 20 km sieci trakcyjnej.

W ten weekend prowadzone będą już ostatnie prace wykończeniowe. W poniedziałek zakończą się natomiast roboty przy ul. Goworka i Puławskiej.

12 przystanków do Wilanowa

Nowa trasa tramwajowa rozpoczyna się przy skrzyżowaniu ulicy Puławskiej i Goworka. Tramwaje zjeżdżają w dół warszawskiej skarpy ulicami Goworka i Spacerową – ten odcinek jest już oddany do ruchu, tramwaje linii 11 jadą tędy do ulicy Gagarina i dalej do przystanku Sielce przy Czerniakowskiej.

Nowe połączenie cieszy się dużą popularnością, w dzień powszedni z odcinka trasy „jedenastki” na ulicach Gagarina, Spacerowej i Goworka korzysta ok. 7 tys. osób.

W kierunku Miasteczka Wilanów, składy od skrzyżowania ulic Belwederskiej, Spacerowej i Gagarina pojadą prosto ulicami Belwederską, Jana III Sobieskiego i aleją Rzeczypospolitej, aż do przystanku końcowego o nazwie Miasteczko Wilanów (u zbiegu alei Rzeczypospolitej i ulicy Branickiego).

W drodze do Wilanowa tramwaj zatrzyma się na 12 nowych przystankach. Przewidziany czas przejazdu po zakończeniu całej inwestycji będzie krótszy niż dla autobusowej linii przyspieszonej, a to dzięki sterowaniu sygnalizacją świetlną i zastosowanym priorytetom na skrzyżowaniach.

Docelowo przejazd z Miasteczka Wilanów do centrum Warszawy ma trwać 25 min. Na początku jednak będzie to prawdopodobnie ponad 30 minut.

Na trasie tramwajowej do Wilanowa trwają ostatnie testy. Dotychczas wszystkie przebiegają pozytywnie. Zakończenie całej inwestycji, łącznie z nowym układem drogowym jest planowane na drugą połowę 2025 roku.

Czytaj też: Jaka linia tramwajowa dojedzie jako pierwsza do Wilanowa? Znamy szczegóły