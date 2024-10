Jaka linia tramwajowa dojedzie jako pierwsza do Wilanowa? Znamy szczegóły Przemysław Paczkowski 25.10.2024 08:34 To „16” ma zabrać pierwszych pasażerów do przystanku krańcowego Miasteczko Wilanów. Według zapowiedzi prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego trasa zostanie uruchomiona we wtorek lub w środę. W niedzielę zaś mają odbyć się testy torowiska przed uruchomieniem tramwaju.

Jaka linia tramwajowa dojedzie jako pierwsza do Wilanowa? Znamy szczegóły (autor: Budimex)

Już we wtorek lub środę pierwszy tramwaj z pasażerami pojedzie do przystanku krańcowego Miasteczko Wilanów. Ma być to pojazd linii nr 16.

Zapytaliśmy mieszkańców Wilanowa, którzy obserwują na co dzień budowę, czy ich zdaniem wykonawca zdąży w wyznaczonym przez prezydenta terminie. Zdania były podzielone.

Jak mówi jednak rzecznik wykonawcy firmy Budimex, Michał Wrzosek do wykonania zostały jedynie prace kosmetyczne.

- Jesteśmy w trakcie sadzenia rozchodnika, który będzie pomiędzy torami na długości całej linii. Ten rozchodnik będzie miał powierzchnię 29 km2 - wyjaśnia.

Na nowej linii ułożono ponad 19 km szyn oraz 20 km sieci trakcyjnej.

Z kolei w niedzielę mają odbyć się testy torowiska przed uruchomieniem tramwaju do Miasteczka Wilanów. Przebiegną one już przy użyciu tramwaju liniowego, a nie jak wcześniej testowego.

W mniej niż pół godziny do Śródmieścia

Nowa trasa rozpocznie się od skrzyżowania ul. Puławskiej i Goworka. Liczącą 22 metry różnicę poziomów w kierunku dolnego Mokotowa tramwaj pokona ul. Goworka i Spacerową. Następnie linia będzie przebiegać prosto, ul. Belwederską i Sobieskiego w kierunku Miasteczka Wilanów. Terminal końcowy przeznaczony dla dwukierunkowych tramwajów znajdzie się u zbiegu al. Rzeczypospolitej i Branickiego.

Po wprowadzeniu priorytetu dla tramwajów czas dojazdu do Śródmieścia wyniesie poniżej 30 minut. Zaznaczyła, że na początku czas ten będzie dłuższy, bo tramwajarze będą się uczyć tego odcinka, a poza tym na miejscu wciąż trwają prace budowlane na ul. Sobieskiego i tam będą tymczasowe programy sygnalizacji świetlnej.

Nową trasą pojadą linie 14 i 16, a po wybudowaniu odnogi na Stegny - linia 19. Tramwaj na przystanku będzie się pojawiał co dwie minuty, poza godzinami szczytu co trzy minuty, a w weekendy co cztery minuty.

W godzinach szczytu będzie 30 kursów na wspólnym odcinku, co da 6 tys. miejsc. 3 tys. miejsc zapewni linia 16 i po 1,5 tys. miejsc linie 14, a potem 19. W tej chwili linia 522 zapewnia tysiąc miejsc, a linie 501 i 519 po 500 miejsc.

Na wszystkich przystankach i w taborze będą zapowiedzi czytane przez rodziną Knapików (Tomasza i Macieja).

Strzegowska podsumowała też konsultacje społeczne przeprowadzone w związku z korektą tras komunikacji miejskiej po otwarciu nowej trasy tramwajowej na Wilanów. Wzięło w nich udział łącznie około 470 osób, swoje opinie zgłosiło 2 tys. osób. Na Mokotowie urzędnicy spotkali się z 130 osobami, na Wilanowie - 150 osób, w Konstancinie - 80 osób a w Powsinie - 30 osób. Podczas dyżurów konsultacyjnych zebrano 250 ankiet i dodatkowo 200 osób przesłało uwagi drogą mailową. Za pomocą całej platformy informacyjnej uwagi i propozycje przesłało tysiąc osób.

Nowa linia 16 będzie jeździła z Miasteczka Wilanów na Bielany (przez centrum, obok CH Arkadia, Żoliborz do pętli na Piaskach). W godzinach szczytu będzie kursowała co 4 minuty.

"Część kursów skończy się w rejonie Muranowskiej, gdzie został zbudowany nowy kraniec" - powiedział dyrektor przewozów ZTM Artur Zając.

Linia numer 14 wystartuje z Miasteczka Wilanów i pojedzie zbliżoną trasą, aż do placu Zbawiciela. Tam skręci i przez plac Politechniki i Filtry pojedzie do pętli Banacha.

"Te dwie linie zastąpią na tym odcinku linię 35" - zaznaczył Zając.

Docelowo po wybudowaniu odnogi na Stegny zostanie uruchomiona linia 19, która do Politechniki pojedzie tą samą trasą co linia 14 i dalej Jana Pawła II w kierunku północnym.

"Na razie myślimy, żeby dojeżdżała do pętli Piaski, ale będziemy patrzeć, jak sprawdza się połączenie z linią 16, więc nie wykluczamy, że będziemy jeszcze coś zmieniać" - przekazał dyrektor.

Zmiany w kursowaniu autobusów

Gdy pojawią się tramwaje, znikną linie autobusowe 501 i 520 i 200.

Pozostanie linia 217. Będzie jeździła na w zasadzie niezmienionej trasie między metrem Wilanowska a Imielin, przejeżdżając przez aleję Wilanowską, aleję Rzeczypospolitej, Branickiego i ciągiem ulicy Cynamonowej dojedzie do metra na Ursynowie. Będzie kursowała przez wszystkie dni tygodnia, co około 15 minut.

Kolejne dwie ważne linie dla Miasteczka Wilanów to 163 i 319. Linia 163 również będzie jeździła przez wszystkie dni tygodnia co około 15 minut. Linia 319 będzie uruchomiona dodatkowo w międzyszczycie co 30 minut, a w godzinach szczytu co 15 minut. Linia 163 dowiezie też mieszkańców Zawad nie tylko do metra, ale także do linii tramwajowej. Będzie kursowała również przez Stegny.

"Ideę było rozwijanie tych połączeń autobusowych, których nowa linia tramwajowa nie zapewni. I to właśnie zrobiliśmy. Mamy istotny wzrost liczby kursów w kierunku Ursynowa" - podkreślił dyrektor Zając.

ZTM zdecydował się wydłużyć linię 164 (teraz dojeżdża na Siekierki) ciągiem alei Wilanowskiej do metra. Będzie kursowała co 15 minut w szczycie i co 30 poza nim.

"Razem z linią 163 zapewni bardzo dobry dojazd zarówno od metra, jak i od tramwaju, w stronę Zawad" - zapewniał Zając.

Na prośbę pasażerów, testowo jako połączenie lokalne, będzie kursowała linia 263, łącząc m.in. osiedle Zawady z pętlą na Wilanowie

"Linia 164, która będzie jechała do metra, nie będzie wjeżdżała na Wilanów, po to, by nowa linia 263 mogła zapewnić to połączenie, istotne dla szkół i kościoła" - powiedział urzędnik.

W alei Wilanowskiej pozostają m.in linie 251 i 519 jadące z kierunku Powsina. Linia 519 pozostaje przyśpieszona, ale będzie kursowała na nieco innej trasie, dojeżdżając tylko do metra Wilanowska. Ominie niektóre przystanki o mniejszym zapotrzebowaniu

Obie linie od Powsina do metra Wilanowska będą (każda z nich) kursowały co 30 minut, naprzemiennie.

"Dając połączenie pomiędzy Powsinem, Wilanowem a metrem Wilanowska co 15 minut we wszystkie dni tygodnia" - zaznaczył Zając.

Linie 139 i 239 do Powsina będą jeździły częściej, co 30 minut, do metra Kabaty, przez wszystkie dni tygodnia. Dodatkowo kursujące już linie 724 i 742 i 710 nie będą przejeżdżały przez osiedle, tylko ciągiem ul. Drewny bezpośrednio do metra Kabaty.

Jadąca do Powsina linia 519 i z Konstancina linia 251 będą kursowały co 30 minut, zapewniając dojazd do Wilanowa i metra Wilanowska i do nowej linii tramwajowej.

"Jest to niesłychana poprawa jakościowa transportu publicznego dla tej okolicy" - podkreślił Zając.

Jeśli chodzi o rejon Sadyby i Stegien, to nieustannie jeżdżąca linia 131, dojeżdżająca do centrum, będzie miała tylko drobne korekty na Czerniakowie.

Linia 108 pojedzie przez Statkowskiego, Gołkowską, Bonifacego do pętli Stegny, zastępując lokalne połączenie dotychczas realizowane linią 164. Zastąpi ją linia 163, kursując z większą częstością.

"Ponieważ cały czas trwają prace, linie kursujące ul. św. Bonifacego, na odcinku między Sobieskiego a Sikorskiego, kursują obecnie jednokierunkowo i tak przez jakiś czas zostaje, co wyklucza na razie kursowanie linii 108 do pętli Stegny. Będzie teraz jeździła objazdem, aż do zakończenia prac. Również linia 163 pojedzie objazdem w jedna stronę przez Czarnomorską. To są rozwiązania tymczasowe" - przekazał urzędnik.

Pozostaje linia 162, kursująca co 15 minut i zapewniająca dojazd na Powiśle i do ciągu ul. Czerniakowskiej.

"Zaproponowaliśmy uruchomienie nowej linii 130, która zapewni mieszkańcom osiedla Benedyktyńska dojazd do ciągu ul. Sobieskiego, na Górny Mokotów i do metra Wilanowska. Będzie kursowała co 15 minut w godzinach szczytu. Zapewni ona brakujące dzisiaj połączenie z linią tramwajową w ciągu ul. Sobieskiego" - powiedział Zając.

Mieszkańcom rejonu pod skocznią dojazd do metra zapewni od strony wschodniej linia wydłużona 107, a od północnej - linia 130 kursująca w ciągu ul. Idzikowskiego.

Jeśli chodzi o Czerniaków do kursującej już linii tramwajowej 11 dojdą trzy nowe linie (14,16 i 19). Linia 131 nie będzie już jechała ulicą Gagarina, pojedzie do Dworca Centralnego przez Powiśle, gdzie zastąpi linię 517.

"Zapewni połączenie między przystankiem Sielce a Torwarem" - dodał specjalista.

Linia 192 pojedzie na Krasnowolę, przejmując trasę linii 239. Linia na Krasnowolę będzie kursowała przez cały tydzień, a w dni robocze i sobotę będzie realizowała dłuższą trasę do osiedla Kabaty.

Czytaj też: Powstanie pochylnia na Przyczółku Grochowskim. Mieszkańcy czekali na nią od lat