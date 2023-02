Ponad 136 tysięcy na docieplanie i wymianę źródła ciepła. Wiceprezes NFOSiGW w RDC o Programie „Czyste Powietrze” Cyryl Skiba 13.02.2023 14:19 550 tysięcy osób skorzystało już z rządowego programu „Czyste powietrze”. – To same oszczędności - powiedział w Poranku RDC wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski.

Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Programu „Czyste powietrze” i efektywności energetycznej budynków przypomniał w Radiu dla Ciebie, że możemy otrzymać dotację nie tylko na wymianę kopciucha, ale także na docieplenie domu.

– Program „Czyste Powietrze” pozwala uzyskać dofinansowanie właścicielom i współwłaścicielom budynków jednorodzinnych do tego, żeby docieplić swój dom, czyli poprawić jego efektywność energetyczną, ale także wymienić źródło ciepła. Docieplenie domu to pierwszy krok, do którego namawiamy. Możemy do niego uzyskać, wraz z wymianą źródła ciepła, nawet 136 tysięcy 200 złotych – mówił Paweł Mirowski.

Wnioski można składać online lub stacjonarnie w swoim urzędzie gminy.

– Docieplenie domu powoduje przede wszystkim, że do ogrzania naszego domu będziemy zużywali mniej opału. To jest główny pozytyw inwestycji polegającej na tym, że wymienimy okna i drzwi, docieplimy ściany i dach. Mając już taki „szczelny dom”, możemy przystąpić do wymiany źródła ciepła i to jest ten drugi krok – powiedział pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów.

Wiceprezes Narodowego Funduszu podkreślił, że do wymiany jest jeszcze około dwóch milionów kopciuchów w całej Polsce.

O najwyższe wsparcie mogą starać się osoby najmniej zamożne, których dochody nie przekraczają 1 090 złotych w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz 1 526 złotych w przypadku gospodarstw jednoosobowych.

Takie osoby mogą otrzymać 135 tysięcy złotych i dodatkowo 1200 złotych na koszty tzw. audytu energetycznego.

Z kolei grupa osób uprawnionych do podwyższonego dofinansowania w programie, których dochody nie przekraczają 1894 złotych na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 2651 złotych w gospodarstwie jednoosobowym, mogą otrzymać dotację w sumie do 100 tysięcy 200 złotych (wraz z audytem termomodernizacyjnym).

