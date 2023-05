Osiem tysięcy wniosków do programu Mój Prąd 5.0 w dwa tygodnie. P. Mirowski z NFOŚiGW o zasadach przyznawania dotacji Cyryl Skiba 09.05.2023 10:22 Korzystniejsze dotacje m.in. do instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła - trwa piąta edycja programu „Mój Prąd”. O tym, kto może z niego skorzystać i na jakie wsparcie można liczyć, mówił w „Poranku RDC” zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski.

Paweł Mirowski podkreślał w RDC, że z 5. edycji programu można korzystać bez wskazywania progu dochodowego. Wyjaśniał, na jakie wsparcie może liczyć osoba fizyczna.

- W tej piątej edycji również do 6 tys. zł - takie wsparcie w formie bezzwrotnej dotacji można uzyskać właśnie na tego typu urządzenia. Chyba, że montujemy coś ponad panele fotowoltaiczne, to wtedy to dofinansowanie z 6 tys. wzrasta do 7 tys. zł - tłumaczył gość Grzegorza Chlasty.



Ubiegający się o dotacje muszą w pierwszej kolejności przeprowadzić inwestycję, czyli za nią zapłacić i mieć podłączoną instalację do sieci. Dopiero potem można złożyć wniosek o wsparcie finansowe.

- Trzeba być obecnym bądź przejść na nowy system rozliczania prosumentów net-billing - wyjaśnił Mirowski. - Ten program przeznaczony jest dla osób, które rozliczają się w nowym systemie rozliczania prosumentów, bo taki system funkcjonuje od kwietnia ubiegłego roku, tzw. net-billing, czyli rozliczanie wartościowe a nie ilościowe na podstawie opustów, bo to obowiązywało do 1 kwietnia ubiegłego roku. To wtedy właśnie takie osoby składają aplikację i uzyskują wsparcie na instalację fotowoltaiczną - tłumaczył.





Na przestrzeni dwóch tygodni, od czasu uruchomienia programu, wnioski o dotację złożyło osiem tysięcy osób.

Nowością w "Moim Prądzie" 5.0, oprócz dopłat do paneli PV czy magazynów energii, jest możliwość uzyskania wsparcia do kupna zeroemisyjnych źródeł ciepła, jakimi są pompy ciepła oraz kolektory słoneczne, które służą do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Z dotacji w "Moim Prądzie" 5.0 będą mogły skorzystać trzy grupy wnioskodawców. Po pierwsze są to osoby rozliczające się z wyprodukowanego prądu w systemie net-billing, które nie skorzystały dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji PV. Drugą grupą są osoby rozliczające się w "starym" systemie rozliczeń prosumentów, czyli net-meteringu, które do tej pory nie korzystały z dotacji do paneli PV, pod warunkiem przejścia na net-billing. Trzecia grupa dotyczy osób rozliczających się w starym systemie, które już skorzystały z dofinansowania do paneli. W tej ostatniej grupie trzeba jednak spełnić trzy warunki: instalacja PV, na którą otrzymano wsparcie, została przyłączona i opłacona po 1 lutym 2020 r.; trzeba przejść z net-meteringu na net-billing; trzecim warunkiem jest uwzględnienie we wniosku o dofinansowanie dodatkowego urządzenia wskazanego w programie "Mój Prąd", np. pompy ciepła.

W przypadku pierwszej i drugiej grupy wnioskodawców dotacja do samych paneli PV wyniesie do 6 tys. zł. Jeśli jednak zdecydują się oni rozszerzyć inwestycję o np. magazyny energii i/lub ciepła, pompę ciepła, to dotacja do paneli wzrasta do 7 tys. zł. W przypadku trzeciej grupy wnioskodawców, którzy już skorzystali z dofinansowania do paneli, dofinansowanie w postaci "bonusa" do PV wynosi do 3 tys. zł.

Program przewiduje też dotacje do elementów dodatkowych. W przypadku magazynów ciepła jest to do 5 tys. zł, a magazynów energii - do 16 tys. zł; decydując się na system zarządzania energią można otrzymać do 3 tys. zł.

Wybierając gruntową pompę ciepła będzie można otrzymać do 28,5 tys. zł. Jeśli zdecydujemy się na pompę ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie energetycznej, będzie to do 19,4 tys. zł; dla pozostałych pomp powietrze/woda - do 12,6 tys. zł; dla pomp powietrze/powietrze - do 4,4 tys. zł. W przypadku kolektorów słonecznych dotacje wyniosą do 3,5 tys. zł.

Intensywność dofinansowania dla wszystkich tych urządzeń określono na poziomie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych.

Przy najszerszej inwestycji maksymalna dotacja, jaką będzie można otrzymać, to 58 tys.

