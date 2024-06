Pociąg „Słoneczny” wyrusza w trasę. Od dziś bilety w sprzedaży [SPRAWDŹ] Adam Abramiuk 16.06.2024 16:44 Ruszyła sprzedaż biletów na pociąg „Słoneczny”, który zapewnia najtańsze połączenie kolejowe z Warszawy nad polskie morze. Pociąg na tory wyjedzie 22 czerwca. Swój bieg zaczyna w Warszawie i jedzie do Ustki przez Trójmiasto.

Pociąg „Słoneczny” (autor: RDC)

Można już kupować bilety na podróż pociągiem „Słonecznym”. W niedzielę, 16 czerwca ruszyła sprzedaż.

„Słoneczny” zapewnia najtańsze połączenie kolejowe z Warszawy nad morzem, a na tory wyjedzie 22 czerwca. To wakacyjny, specjalny pociąg, który zaczyna bieg w Warszawie i jedzie aż do Ustki przez Trójmiasto.

— W te wakacje pociąg słoneczny będzie kursował w relacji Warszawa - Ustka - Warszawa od 22 czerwca do 1 września przez siedem dni w tygodniu. Dobrą wiadomością jest to, że ceny biletów są takie same jak w poprzednim roku. Za bilet normalny w jedną stronę z Warszawy do Ustki zapłacimy 75 złotych, a do Trójmiasta 60 zł — mówi Szymon Sobczak z zarządu Kolei Mazowieckich.

Będzie też specjalny pociąg „Słoneczny – BIS”, kursujący między Warszawą a Trójmiastem. Zostanie uruchomiony w innej formule niż w roku poprzednim. Wyjedzie na tory w dwóch terminach: 6-7 lipca

w związku z festiwalem Open’er, a także w długi weekend sierpniowy, czyli 15 i 18 sierpnia.

Pociąg „Słoneczny”

„Słoneczny” składa się z nowoczesnych wagonów piętrowych i lokomotywy Traxx wyprodukowanych przez firmę Bombardier. Podróż „Słonecznym” jest szybka i komfortowa. Wagony piętrowe są klimatyzowane, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także wyposażone w przewijaki dla niemowląt oraz stojaki na rowery.

Pociąg zatrzyma się poza Warszawą w pięciu miastach na Mazowszu – Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Nasielsku, Ciechanowie i Mławie, w dwóch leżących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego – Działdowie oraz Iławie, a także w kolejnych miastach województwa pomorskiego – Prabutach, Malborku, Tczewie, Gdańsku Głównym, Gdańsku Wrzeszczu, Gdańsku Oliwie, Sopocie i Gdyni Głównej.

Po wyjechaniu z Trójmiasta pociąg zatrzyma się również w Wejherowie, Lęborku i Słupsku, by zakończyć trasę w Ustce.

Czytaj też: Węziej na placu Zbawiciela. W ten weekend wracają ogródki restauracyjne [SPRAWDŹ]