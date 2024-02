Szefowa KE: udostępnimy 1,4 mld euro bezpośrednio dla polskich rolników RDC 23.02.2024 12:35 Udostępnimy 1,4 mld euro bezpośrednio dla polskich rolników, aby pomóc im w modernizacji produkcji i w wejściu na nowe rynki - zapowiedziała w piątek w Warszawie szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Szefowa KE: udostępnimy 1,4 mld euro bezpośrednio dla polskich rolników (autor: PAP/Leszek Szymański)

Szefowa KE przypomniała na konferencji w Warszawie, że wspólna polityka rolna przewiduje 22 mld euro dla polskich rolników, i zapowiedziała "więcej funduszy w przyszłości".

- Pierwsza płatność w ramach kolejnego funduszu (Funduszu Odbudowy - Next Generation EU - red.) to jest 1,4 mld euro, które będą dostępne bezpośrednio dla polskich rolników, aby pomóc im w modernizacji ich produkcji i w wejściu na nowe rynki - powiedziała von der Leyen.

Dwie kluczowe decyzje w przyszłym tygodniu

Po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem, podczas wspólnej konferencji prasowej szefowa KE podkreśliła, że jest pod wrażeniem polskich wysiłków na rzecz przywracania praworządności.

- Cieszę się z planu działania, które zaprezentował polski rząd krajom członkowskich w tym roku. Jest to bardzo silne oświadczenie, jasna mapa drogowa dla Polski. Wasze wysiłki są zdecydowane, opierają się na reformach, które uruchomiliście i krokach, które podjęliście w zakresie niezawisłości sądów - wskazała.

Oświadczyła, że w przyszłym tygodniu zapadną dwie decyzje ws. funduszy europejskich dla Polski. - Te decyzje uwolnią do 137 mld euro dla Polski. Pochodzą z Funduszu Odbudowy i funduszu spójności. Zostanie to zagwarantowane poprzez urząd Prokuratora Europejskiego. Jest to wspaniała wiadomość dla Europy i Polski - powiedziała von der Leyen.

Czytaj też: Most w Szeligach k. Płocka jest gotowy. Wójt Słupna: To ułatwi życie mieszkańcom