Premier: dziś jest ostatni dzień stanu klęski żywiołowej na terenach objętych powodzią RDC 15.10.2024 17:36 Premier Donald Tusk poinformował, że wtorek jest ostaniem dniem obowiązywania stanu klęski żywiołowej na terenach objętych powodzią. Rząd chce uchylić też drugie z rozporządzeń z 28 września. Po jego publikacji, w środę nie będzie już obszarów objętych stanem klęski żywiołowej.

Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie (autor: PAP/Marcin Obara)

We wtorek o północy upływa 30-dniowy termin obowiązywania stanu klęski żywiołowej. W związku z powodzią, która we wrześniu dotknęła południowo-zachodnią część kraju, rząd wydał dwa rozporządzenia w sprawie klęski żywiołowej: z 16 września i z 28 września.

— Dziś możemy poinformować, że to jest ostatni dzień stanu klęski żywiołowej na terenach objętych powodzią. Od jutra życie wraca do normy w sensie prawnym, ale jest to oczywiście początek wielkiego procesu odbudowy — powiedział we wtorek szef rządu.

Pierwsza decyzja o zarządzeniu stanu klęski żywiołowej weszła w życie 16 września. 30-dniowy okres jego obowiązywania upływa więc z końcem wtorku (15 października). Obowiązywanie drugiego z rozporządzeń (z 28 września), rząd chce skrócić także do 15 października.

We wtorek projektami w tej sprawie zajęła się Rada Ministrów. Zakładają uchylenie rozporządzenia z 28 września, które po rekomendacjach wojewodów, wprowadziło stan klęski żywiołowej w wybranych powiatach i gminach województwa dolnośląskiego i lubuskiego oraz odwołują stan klęski żywiołowej na tym terenie.

W uzasadnieniu podkreślono, że nie istnieje już konieczność utrzymywania stanu klęski żywiołowej wprowadzonego 28 września. „Oznacza to, że drugi z wprowadzonych stanów będzie również obowiązywał do końca dnia 15 października 2024 r.” - podkreślono.

Rozporządzeniem z 16 września rząd wprowadził stan klęski żywiołowej w województwach dolnośląskim, opolskim i śląskim. Objął on na Dolnym Śląsku: powiaty kamiennogórski, karkonoski, kłodzki, lwówecki, wałbrzyski i ząbkowicki oraz Wałbrzych i Jelenią Górę. W województwie opolskim objął powiaty głubczycki, nyski i prudnicki oraz gminę Strzeleczki w powiecie krapkowickim. Z kolei w województwie śląskim: powiaty bielski, cieszyński, pszczyński i raciborski oraz Bielsko-Białą.

Rozporządzenie to było aktualizowane. Mateusz Karciarz z Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy zaznaczył w rozmowie z PAP, że kolejne zmiany rozporządzenia nie wpłynęły na bieg 30 dni, po których stan klęski żywiołowej przestaje obowiązywać.

Rozporządzenie z 28 września wprowadziło stan klęski żywiołowej w województwie dolnośląskim i lubuskim. W kolejnych dniach stan klęski żywiołowej wprowadzany także tym rozporządzeniem był rozszerzany.

Rada Ministrów może wprowadzić na czas oznaczony, nie dłuższy niż 30 dni, stan klęski żywiołowej na części albo na całym terytorium państwa. Przedłużenie tego stanu może nastąpić za zgodą Sejmu.

