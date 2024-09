Premier Donald Tusk: dzisiaj przedstawię pełnomocnika rządu ds. odbudowy po powodzi RDC 20.09.2024 08:17 Premier Donald Tusk poinformował, że w piątek o godz. 12 przedstawi pełnomocnika rządu ds. odbudowy po powodzi. Poinformował również, że odwiedzi województwo lubuskie i zachodniopomorskie

Premier Donald Tusk (autor: PAP/Krzysztof Ćwik)

"Dzisiaj przedstawię pełnomocnika rządu ds. odbudowy - mówię w skrócie, ale wiadomo, o co chodzi. Będzie to ogrom zadań, przekraczający możliwości poszczególnych resortów, wymagający koordynacji na bardzo wielu poziomach" - powiedział Tusk podczas piątkowego posiedzenia sztabu kryzysowego. Jak dodał, do przedstawienia osoby, która obejmie to stanowisko, ma dojść w południe.

Szef polskiego rządu poinformował również, że w piątek odwiedzi województwo lubuskie i zachodniopomorskie.

Sytuacja powodziowa

Szefowa Wód Polskich przekazała w piątek rano, że obecnie większość zbiorników retencyjnych funkcjonuje normalnie. "Zbiornik Nysa ma zmniejszony odpływ, w zbiorniku Mietków musieliśmy nieco zwiększyć odpływ, żeby go opróżnić" - powiedziała.

Kopczyńska przyznała, że dochodzi do lokalnych zdarzeń związanych z przeciekaniem wałów, ale nie są to duże uszczerbki. "W jednym przypadku, na wysokości miejscowości Smolne, w gminie Jemielno (...) trwa akcja zabezpieczania wału. Władze gminy prewencyjnie wydały komunikat wzywający do ewakuacji" - powiedziała, dodając, że na miejscu pracują strażacy.

Prezes Wód Polskich przedstawiła również prognozę dla Szczecina oraz województwa zachodniopomorskiego, wskazując, że w samym mieście nie występują obecnie żadne zdarzenia kryzysowe. Dalszy wzrost stanu wód obserwuje się natomiast w Gozdowicach i Bielinku.

"W tej chwili pracownicy Wód Polskich wraz z żołnierzami WOT będą na bieżąco monitorować wały przeciwpowodziowe. Żołnierze WOT będą wspierać ewentualne naprawy" - powiedziała. Jak wskazała, podtopieniu mogą ulec pojedyncze zabudowania w miejscowościach: Kaleńsko, Stary Błeszyn, Stare Łysogórki, Siekierka, Stara Rudnica, Stary Kostrzynek.

