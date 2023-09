Setki skazanych będzie mogło opuścić zakłady karne. Powodem jest nowelizacja kodeksu karnego Agnieszka Pazdecka-Maruszak 29.09.2023 08:04 Skazani za drobne kradzieże będą mogli opuścić 1 października więzienie. W skali kraju to nawet kilka tysięcy osób. Wcześniejsze wyjście zza krat umożliwi im nowelizacja kodeksu karnego.

1 października wchodzi w życie nowelizacja kodeksu karnego (autor: PIXABAY)

Karniści uważają, że może być więcej drobnych kradzieży. 1 października wchodzi w życie nowelizacja kodeksu karnego. Zwiększono w nim kwotę, od której kradzież przestaje być wykroczeniem a staje się przestępstwem z 500 do 800 zł.

Adwokat dr Łukasz Chojniak z Uniwersytetu Warszawskiego twierdzi, że to może spowodować wzrost tego typu zachowań.

— Ewidentnie będzie to, jak mówią czasami osoby, które się zajmują tą częścią prawa karnego, taka promocja za kradzież. Do tego się to sprowadza. Okazuje się nagle, że można kraść więcej i będzie to podlegało oczywiście ukaraniu, ale ukaraniu jako wykroczenie, co jest nieporównywalnie łagodniejszą konsekwencją niż ukaranie jeżeli mamy do czynienia z przestępstwem — mówi dr Chojniak.

Wykroczenie a przestęsptwo

Adwokat dodaje, że różnica między wykroczeniem a przestępstwem jest znacząca.

— To nie jest kompletnie bez znaczenia, czy to jest wykroczenie, czy to jest przestępstwo. Przeciwnie, ma to ogromne znaczenie. Osoba skazana, ma nad sobą wiszący miecz i ona musi wiedzieć, że jeżeli raz została skazana, nawet na przykładową karę prac społecznych, to jeżeli wpłynie kolejne takie przestępstwo, to być może będzie to już kara pozbawienia wolności w zawieszeniu, a następnym razem być może już bezwzględna kara pozbawienia wolności — tłumaczy.

Drobne kradzieże w Polsce

Łukasz Chojniak zaznacza, że w Polsce jest tendencja rosnąca jeżeli chodzi o drobne kradzieże.

— Z uwagi na to, że warunki życia się trochę pogarszają, a jest to obiektywny fakt, bo ceny rosną, niektórym jest trudniej związać koniec z końcem, oszczędniej wydajemy pieniądze, to niektórych popchnie to do czynów nieakceptowalnych, czyli na przykład do kradzieży. To zjawisko będzie się nasilało — oznajmia.

W związku z nowelizacją kodeksu karnego w październiku więzienie na Mazowszu może opuścić może nawet kilkuset skazanych.

Zgodnie z nowelizacją kodeksu karnego kradzież, paserstwo czy niszczenie mienia do kwoty 800 zł. będzie tylko wykroczeniem, a nie przestępstwem.

