„Ta branża padnie”. Ogólnopolski protest diagnostów dziś w Warszawie Cyryl Skiba 29.09.2023 07:16 Dziś w Warszawie odbędzie się ogólnopolski protest diagnostów. Są oburzeni tym, że od 19 lat nie zmieniła się cena badania technicznego pojazdu. Wciąż wynosi 98 zł. Uczestnicy spotkają się o godz. 11 w pasażu Szymborskiej. Następnie przemaszerują ulicami Emilii Plater, Wspólną oraz Chałubińskiego przed Ministerstwo Infrastruktury. Zamierzają złożyć petycję w sprawie pilnej waloryzacji opłat za badania techniczne na ręce szefa tego resortu Andrzeja Adamczyka.

Prtoest diagnostów w Warszawie/zdjęcie archiwalne (autor: RDC)

Ogólnopolski protest właścicieli i pracowników stacji kontroli pojazdów odbędzie się w dziś w Warszawie. Od dziewiętnastu lat nie zmieniła się cena opłat za badania techniczne. Koszt badania wynosi 98 złotych brutto, co jest zdaniem protestujących nieproporcjonalne do kondycji rynku. Powinno być co najmniej 200 złotych.

Prezes Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów Marcin Barankiewicz oznajmia, że prowadzenie stacji jest dzisiaj po prostu nieopłacalne.

— Największe koszty, to są koszty pracownicze. Diagności, to są specjaliści, którzy muszą spełniać określone prawne wymagania. Z oczywistych względów, taka osoba tez nie zarabia minimalnego wynagrodzenia, a nawet to minimalne wynagrodzenie, przez ostanie 19 lat wzrosło o 463 procent. Sami przedsiębiorcy patrzą z niepokojem, że od przyszłego roku, od stycznia znowu będzie rosło — mówi Barankiewicz.

Jaka powinna być cena za badanie techniczne?

Cena badania powinna być proporcjonalna do minimalnego wynagrodzenia.

— Przy obecnej stawce minimalnego wynagrodzenia 3600 brutto, można już zapłacić za 36 badań okresowych samochodu osobowego, a jeżeli od stycznia wzrośnie do 4224, to już będzie można zapłacić za 42 badania. Sam koszt tego badania ponoszony przez kierowcę jest cały czas taki sam, czyli 98 złotych brutto — dodaje Barankiewicz.

To nie pierwszy protest diagnostów w ostatnim czasie. W zeszłym roku byliśmy na manifestacji z mikrofonem. Już nie wytrzymujemy - usłyszał nasz reporter.

Uczestnicy piątkowego protestu spotkają się o godz. 11 w pasażu Szymborskiej. Następnie przemaszerują ulicami Emilii Plater, Wspólną oraz Chałubińskiego przed Ministerstwo Infrastruktury.

Zamierzają złożyć petycję w sprawie pilnej waloryzacji opłat za badania techniczne na ręce szefa tego resortu Andrzeja Adamczyka.

