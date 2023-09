Eksplozja na terenie Polfy Tarchomin. Prokuratura wszczęła śledztwo ws. śmierci dwóch mężczyzn Cyryl Skiba 28.09.2023 15:46 Jest śledztwo prokuratury po eksplozji na terenie Polfy Tarchomin. Doszło do niej w środę. W wyniku tego zdarzenia zginęło dwóch mężczyzn. Musimy ustalić, czy był to nieszczęśliwy wypadek czy też jednak ktoś przyczynił się do zgonu tych mężczyzn - mówi Katarzyna Skrzeczkowska z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Eksplozja w Polfie Tarchomin. Ofiary to pracownicy firmy zewnętrznej (autor: Cezary p, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wybuchu na terenie Polfy Tarchomin w Warszawie. Dotyczy nieumyślnego sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób o wielkich rozmiarach. W wyniku eksplozji zginęło dwóch mężczyzn.

- W toku tego postępowania będziemy ustalać, co się wydarzyło. Na pewno zostaną powołani biegli, zarówno z zakresu BHP, jak i z zakresu pożarnictwa. W pierwszej kolejności oczywiście będzie przeprowadzona sekcja zwłok mężczyzn. W tej chwili już przesłuchano kilku świadków, ale to oczywiście będziemy przesłuchiwać kolejnych. No i trzeba ustalić, czy był to nieszczęśliwy wypadek czy też jednak ktoś przyczynił się do zgonu tych mężczyzn - mówi Katarzyna Skrzeczkowska z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.



Jak dodaje Skrzeczkowska, nie byli to pracownicy Polfy.

- Pracownicy, którzy zginęli, byli zatrudnieni w firmie spawalniczej, która świadczyła usługi dla innej firmy. Z tego co ustaliliśmy, mieli 48 i 35 lat - tłumaczy prokurator.



Prace były prowadzone pod ziemną w komorze ciepłowniczej.

Czytaj też: Eksplozja w Polfie Tarchomin. Ofiary to pracownicy firmy zewnętrznej