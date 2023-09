Eksplozja w Polfie Tarchomin. Ofiary to pracownicy firmy zewnętrznej Cyryl Skiba 27.09.2023 15:48 Znamy szczegóły akcji strażaków po eksplozji w Polfie Tarchomin. Dziś przed południem zginęły tam dwie osoby. Do zdarzenia doszło po godzinie 11:00 przy ulicy Spedycyjnej 22.

Eksplozja w Polfie Tarchomin. Ofiary to pracownicy firmy zewnętrznej (autor: Cezary p, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Dwie osoby zginęły w wyniku eksplozji w Polfie Tarchomin w Warszawie. Ofiary to pracownicy firmy zewnętrznej, która prowadziła konserwacje instalacji ciepłowniczej.

- Podczas prac spawalniczych w takim kanale technologicznym, znajdującym się pod ziemią, doszło do jakiegoś niekontrolowanego wybuchu. Dwie osoby znajdowały się w środku tego kanału. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ewakuacji tych osób na zewnątrz, następnie przekazanie ich pod opiekę pogotowia ratunkowego, które podjęło czynności resuscytacyjne. Niestety mimo prowadzonych takich właśnie czynności, lekarz, który przybył na miejsce, stwierdził zgon - relacjonuje Wojciech Kapczyński ze stołecznej straży pożarnej.



Działania były prowadzone pod ziemią.

- Ograniczone możliwości dotarcia do tego kanału, tam używaliśmy technik klinowych, w związku z tym ta grupa działała. Dodatkowo równolegle z tymi czynnościami realizowanymi przez pogotowie ratunkowe, my prowadziliśmy jeszcze rozpoznanie tego miejsca zdarzenia za pomocą kamery termowizyjnej. Tam stwierdzono jeszcze jakieś niewielkie zarzewia ognia, które zostały zagaszone za pomocą prądu piany ciężkiej, który do tego kanału podaliśmy - mówi strażak.

Na miejscu są policjanci i prokurator, którzy wyjaśniają przebieg zdarzenia.

