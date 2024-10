Europoseł Michał Szczerba w Polskim Radiu RDC: to nie kościół ma ustalać plan lekcji Adam Abramiuk 04.10.2024 13:47 To nie kościół ma ustalać plan lekcji — powiedział na antenie Polskiego Radia RDC Michał Szczerba. Europoseł Koalicji Obywatelskiej odniósł się w „Polityce w Południe” do słów metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza, który stwierdził, że godzina lekcji religii w tygodniu powinna być obowiązkowa dla wszystkich uczniów.

Michał Szczerba (autor: RDC)

Zdaniem metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza „jedna godzina lekcji religii w tygodniu powinna być absolutnie obowiązkowa dla wszystkich uczniów, skoro żyjemy w cywilizacji europejskiej”. Do tych słów odniósł się na naszej antenie Michał Szczerba.

Europoseł Koalicji Obywatelskiej stwierdził, że to nie kościół powinien ustalać plan lekcji. Jak zaznaczył w „Polityce w południe”, lekcja może być obowiązkowa, ale dla tych, którzy chcą wysłać dziecko na religię.

— Może ktoś chce wysłać na lekcję etyki, a może ktoś chce dodatkowej lekcji angielskiego, albo do dodatkowej lekcji WF-u, żeby nasza młodzież jednak była w jakiejś sprawności fizycznej — powiedział Szczerba.

Konkordat w zakresie powrotu lekcji do szkół nie powinien być podpisany.

— Na całym świecie jest tak, że tego typu lekcje odbywają się przy parafiach, we wspólnotach religijnych. Nie jest to obowiązkiem państwa, nie jest to również kosztem państwa — podkreślił europoseł.

We wtorek do konsultacji trafił projekt rozporządzenia MEN o jednej godzinie lekcji religii tygodniowo. Resort chce, aby lekcje te odbywały się przed rozpoczęciem obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub po ich zakończeniu.

