Szef MON o priorytetach rozwoju przemysłu zbrojeniowego: to drony i sztuczna inteligencja RDC 05.03.2025 13:54 Drony i sztuczna inteligencja to według wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza absolutny priorytet rozwoju przemysłu zbrojeniowego. — Potrzebujemy zdolności do produkcji dronów we wszystkich rodzajach sił zbrojnych, w milionach sztuk — powiedział.

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przemawia na Forum Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego (autor: PAP/Przemysław Piątkowski)

Występując na Forum Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że nacisk kładziony na drony i sztuczną inteligencję wynika z doświadczeń z wojny w Ukrainie i rozwoju nowoczesnych technologii.

W kwestii dronów szef MON zaznaczył, że chodzi nie tylko o wojska dronowe, lecz także o stworzenie „zdolności do produkcji dronów latających, naziemnych, nawodnych i podwodnych we wszystkich domenach, we wszystkich rodzajach sił zbrojnych, w dziesiątkach, w setkach - nie: w milionach sztuk”. Dodał, że „Ukraina jest najlepszym przykładem, że to jest możliwe”.

— Musi być zasób producentów dronów na tyle duży, że w przypadku zagrożenia ta produkcja jest cala nakierowana na polskie siły zbrojne — zaznaczył.

W kwestii sztucznej inteligencji szef MON ocenił, że kluczowe będzie najbliższe pięć lat.

Kosiniak-Kamysz podkreślał, że wojsko potrzebuje sztucznej inteligencji m.in. do zarządzania bazami danych, przetwarzania informacji, szkolenia kadr, systemów zarządzania polem walki. Jego zdaniem rozwój w tym obszarze to „wielka szansa, której Polska nie może zmarnować”, oraz konieczność dla przemysłu zbrojeniowego.

