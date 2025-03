Mniej pieniędzy na nową edycję programu „Czyste powietrze” Przemysław Paczkowski 28.03.2025 09:56 Polski Alarm Smogowy zaniepokojony zmianami w rządowym programie „Czyste powietrze” – mają zostać zmniejszone środki na walkę ze smogiem. Wystarczy jedynie na 160 tys. wniosków, podczas gdy w ubiegłym roku było ich 280 tys.

Kopciuchy (autor: UM Warszawa)

Jak mówią aktywiści, w nowej edycji programu „Czyste powietrze” na walkę ze smogiem ma być przeznaczonych mniej pieniędzy z budżetu.

– Wprowadzono pewne zmiany w tym programie, które doprowadzą do tego, że on będzie szczelniejszy, będzie pewnie łatwiej do niego aplikować, ale pieniędzy nie ma. To oznacza znaczące osłabienie ambicji i zmniejszenie zaangażowania tego rządu

w termomodernizację domów, w wymianę źródeł ciepła i poprawę jakości powietrza – mówi Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego.

Aktywiści przypominają, że problem smogu w Polsce to wciąż olbrzymi problem. W związku przez ostatnie miesiące trwała kampania „Zobacz, czym oddychasz”, podczas której mieszkańcy kilku gmin, w tym Warszawy, mogli zobaczyć, jak powietrze wpływa na nasze płuca.

– Każdego roku z powodu oddychania zanieczyszczonym powietrzem umiera 40 tysięcy osób. To jest ludność takich miast, miasteczek jak Otwock czy Dębica. Tak jakby każdego roku jedno z takich miast było wymazywane z mapy – mówi Anna Dworakowska.

Rządowy program „Czyste powietrze” został zawieszony w listopadzie zeszłego roku ze względu na dużą liczbę nadużyć ze strony wnioskodawców. Po zmianach wróci 31 marca.

Dzięki reformie ma być ukierunkowany na pomoc dla osób szczególnie narażonych na ubóstwo energetyczne.

