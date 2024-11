Rafał Trzaskowski: jestem gotowy na wyścig o fotel prezydenta RDC 09.11.2024 13:27 Wybory prezydenckie mają fundamentalne znaczenie – powiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, jeden z kandydatów w prawyborach, które wyłonią kandydata KO na prezydenta. Dodał, że jest gotowy na to, żeby stanąć do wyścigu o fotel prezydenta.

Rafał Trzaskowski jednym z kandydatów KO na prezydenta (autor: Leszek Szymański/PAP)

Zarząd krajowy PO jednomyślnie zdecydował w sobotę o organizacji prawyborów przed wyborami prezydenckimi, które wyłonią jednego kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Kandydatami w prawyborach są prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz szef MSZ Radosław Sikorski.

Podczas sobotniej konferencji prasowej Trzaskowski zaznaczył, że najważniejsze jest, żeby kandydaci wyszli z tych prawyborów „wzmocnieni i z silnym mandatem”. Jego zdaniem zarówno on, jak i Radosław Sikorski są „szeroko znani polskiej opinii publicznej”. – Na podstawie naszych dokonań, naszej odpowiedzialności, doświadczenia, Polki i Polacy będą mogli dokonać wyboru w wyborach prezydenckich – ocenił.

Prezydent stolicy oświadczył, że „jest zdeterminowany” i gotowy na to, żeby stanąć do wyścigu o fotel prezydenta Polski.

Zaznaczył również, że jako prezydent Warszawy, a Radosław Sikorski, jako minister spraw zagranicznych, obaj mają „mnóstwo” pracy i na tym będą się koncentrować w pierwszej kolejności.

– Nasi wyborcy w naszych partiach koalicyjnych naprawdę mają bardzo dobrze wyrobione zdanie o nas, o tym, co sobą reprezentujemy i również o tym, jakie mamy plany na przyszłość – zapewnił.

Dodał, że kandydaci w prawyborach będą o sobie nawzajem mówić „wyłącznie dobrze”. – Ja o Radosławie Sikorskim mogę mówić tylko same dobre i pozytywne rzeczy – stwierdził.

– Chcemy się skupić na tym, co najważniejsze, przeprowadzić te prawybory jak najszybciej się da, ponieważ my się musimy zająć przygotowaniem do 7 grudnia, przygotowaniu kampanii wyborczej, którą - jestem przekonany - kandydat Koalicji Obywatelskiej wygra – podkreślił.

