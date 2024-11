Prezes PPL LOT Michał Fijoł został odwołany. Chodzi o wyniki audytów RDC 26.11.2024 21:35 Rada Nadzorcza PLL LOT odwołała we wtorek prezesa zarządu Michała Fijoła. Odwołanie nastąpiło w związku z wynikami postępowań audytowych – podała spółka.

Samolot LOT (autor: Polskie Linie Lotnicze LOT/X)

Michał Fijoł został odwołany ze stanowiska prezesa zarządu PLL LOT – poinformował we wtorek przewoźnik. W komunikacie podano, że odwołanie nastąpiło w związku z wynikami postępowań audytowych.

Michał Fijoł został powołany przez radę nadzorczą PLL LOT na prezesa spółki w połowie czerwca 2023. Wcześniej, przez blisko siedem lat odpowiadał w zarządzie za sprawy handlowe.

Fijoł związany jest z PLL LOT od stycznia 2016 r. Najpierw pracował jako pełnomocnik zarządu ds. handlowych, a od 2017 r. pełnił stanowisko członka zarządu ds. handlowych. Fijoł ukończył studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej, studiował też na Uniwersytecie w Osnabrück w Niemczech oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu.

Zarząd spółki

W połowie listopada rada nadzorcza spółki powołała dwóch nowych członków zarządu. Zostali nimi Jerzy Kurella i Piotr Karnkowski.

Karnkowski objął stanowisko członka zarządu ds. finansowo-ekonomicznych, a Kurella - członka zarządu ds. korporacyjnych - poinformował LOT. Nowi członkowie zastąpili pełniącego obowiązki członka zarządu ds. ekonomiczno-finansowych oraz korporacyjnych Artur Lebiedzińskiego, delegowanego na to stanowisko z rady nadzorczej.

Przewoźnik podkreślił, że Kurella i Karnkowski zostali powołani w postępowaniach kwalifikacyjnych. Bez wyłonienia zwycięzcy zakończyło się trzecie postępowanie - na członka zarządu ds. handlowych.

W zarządzie spółki zasiada też jako członek zarządu ds. operacyjnych Dorota Dmuchowska.

Rekordowy rok?

Kilka dni temu PLL LOT poinformowały, że do końca października przewiozły ponad 9 mln pasażerów; w całym 2024 może to być ponad 10,5 mln osób, co oznacza, że pod względem liczby przewiezionych pasażerów ten rok może być rekordowy.

Spółka poinformowała również, że w tym roku uruchomiła dziewięć nowych kierunków, w tym na Teneryfę.

Rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski przekazał, że na koniec tego roku przewoźnik będzie dysponował 86 samolotami, z czego 11 będą stanowiły nowe maszyny. LOT obecnie lata do 81 miejsc, a na koniec roku ma ich być 83.

Polskie Linie Lotnicze LOT są 11. najstarszą linią lotniczą na świecie; działają od 1929 r. W ofercie LOT-u są bezpośrednie rejsy dalekodystansowe do portów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Indiach, Japonii i Korei Południowej. Połączenia dalekiego zasięgu obsługiwane są Boeingami 787 Dreamliner. Przewoźnik obsługuje też bezpośrednie rejsy do wielu europejskich stolic, m.in. Londynu i Paryża.

Głównym akcjonariuszem PLL LOT jest Skarb Państwa, który ma 69,3 proc. udziałów w spółce. Drugim akcjonariuszem (30,7 proc.) jest Polska Grupa Lotnicza (PGL), należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa.

