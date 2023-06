Wystąpienie premiera i szefa MON. Morawiecki: Aby mieć silną armię, musimy mieć silne państwo RDC 25.06.2023 15:13 Wojsko polskie jest zobowiązane, żeby bronić każdego skrawka polskiej ziemi — powiedział szef MON w niedzielę w Białymstoku — Rozbudowujemy polskie wojsko dzięki naprawie finansów publicznych — oznajmił premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że armia jest stale umacniana m.in. na wschodzie Polski.

Konferencja z udziałem szefa MON oraz premiera Mateusza Morawieckiego odbyła się w niedzielę (autor: Facebook Mateusz Morawiecki)

Szef polskiego rządu wraz z ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem odwiedzili w niedzielę w Białymstoku 18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy.

Premier w swoim wystąpieniu powiedział, że ostatnie wydarzenia w Rosji pokazują, iż władze tego kraju są nieobliczalne. W tym kontekście zaznaczył, że rządy PO-PSL zakładały obronę Polski na linii Wisły.

— Jednak niezależnie od tego jaka jest dwuznaczność tych wszystkich wydarzeń w Rosji, wiemy doskonale, że Rosja to kraj agresywny, kraj barbarzyński, mordujący ludzi, mordujący kobiety, dzieci, napadający na pokojowo nastawione kraje. Widzimy to bardzo wyraźnie dzisiaj na Ukrainie. I dlatego tym bardziej należy z ogromną dezaprobatą przypomnieć tę doktrynę pożal się Boże naszych poprzedników, doktrynę wojskową, która zakładała, o której mówili, że bronić się będziemy na Wiśle, na linii Wisły. Czyli połowa Polski na wschód od Wisły miała być co, pozostawiona na pastwę barbarzyńskich najeźdźców? — mówił premier.

Premier powiedział, że w sprawie sytuacji w Rosji przeprowadził wiele rozmów na różnych szczeblach m.in. z NATO i UE.

— Te rozmowy pokazały, że jesteśmy w pełnej i dobrej synchronizacji. Zarówno jeśli chodzi o analizę spływających dokumentów, jak również jeśli chodzi o monitoring całej sytuacji i reakcję od strony komunikacyjnej i od strony operacyjnej. Wszystko to zagrało tak, jak miało zagrać — zapewnił.

Bezpieczeństwo Polski

W ocenie Morawieckiego Polska jest coraz bardziej bezpieczna w grupie najsilniejszego - jak zaznaczył - sojuszu militarnego w historii świata. Dodał, że nigdy dosyć inwestowania w polskie siły zbrojne.

— Aby mieć silną armię musimy mieć silne państwo i silne finanse publiczne. I zaczęliśmy od naprawy finansów publicznych, naprawy podziurawionego budżetu. I z tego budżetu przeznaczamy dzisiaj blisko cztery razy więcej środków niż w 2015 r. na uzbrojenie armii, na wyposażenie armii, na wzrost liczebności armii — mówił premier.

Jak dodał, poprzez wzmocnienia polskiej armii rząd wytycza kierunek na umocnienie fundamentów bezpieczeństwa państwa.

— Jest tutaj coraz bezpiecznej, coraz więcej jest armii na terenach wschodniej Polski, armii coraz lepiej uzbrojonej —podkreślił premier.

Szef MON Mariusz Błaszczak mówił, że za rządów PO-PSL przez osiem lat zlikwidowano w Polsce ok. 600 jednostek organizacyjnych Wojska Polskiego, teraz są odtwarzane, tworzone nowe.

Premier ocenił, że te likwidacje były decyzjami karygodnymi, błędnymi, nieodpowiedzialnymi ze strony PO i dziś te błędy są naprawiane.

— Rozbudowujemy armię dzięki naprawie finansów publicznych w bardzo wielu miejscach — powiedział Morawiecki.

Ocenił, że na pewno w całym kraju Polacy chcą, aby Polska była silna siłą armii i sojuszy, a działania na rzecz wzmocnienia armii to azymut, podstawowa wartość, którą kieruje się rząd.

— Wytyczamy kierunek na umocnienie fundamentów bezpieczeństwa naszego państwa — mówił Morawiecki.

Coraz więcej żołnierzy

Premier wskazywał, że we wschodniej Polsce jest coraz więcej żołnierzy, a armia jest coraz lepiej uzbrojona zarówno dzięki międzynarodowym zakupom, jak i krajowej produkcji.

Mariusz Błaszczak podkreślał natomiast, że za rządów Zjednoczonej Prawicy broniony jest każdy skrawek polskiej ziemi, wzmacniane wojsko na wschodzie, wzmocniona jest granica z Białorusią, z Obwodem Królewieckim, powstają nowe jednostki.

— Wojsko polskie jest zobowiązane, żeby bronić każdego skrawka polskiej ziemi — mówił szef MON. — My świadomie wzmacniamy wschodnią część naszego kraju, świadomie powołujemy do życia nowe jednostki często na gruzach jednostek zlikwidowanych przez rząd koalicji PO-PSL — dodał Błaszczak.

Zaznaczył, że w 18. Białostockim Pułku Rozpoznawczym służą żołnierze w formule Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. Zwrócił także uwagę, że w Podlaskim rozwija się również 1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej. Ponadto na terenie woj. podlaskiego tworzona jest także 1. Dywizja Piechoty Legionów.

Błaszczak przypomniał też, że Wojsko Polskie wyposażane jest w nowoczesną broń. Podał, że np. jeszcze w tym roku do 16. Dywizji Zmechanizowanej trafią pierwsze wozy bojowe Borsuk.

— Zdajemy sobie sprawę z zagrożeń i odpowiadamy na te zagrożenia uprzedzając ataki, a przecież od dwóch lat mamy do czynienia z atakiem hybrydowym na polską granicę. Żołnierze Wojska Polskiego służą na granicy wzmacniając w ten sposób bezpieczeństwo naszej ojczyzny — zauważył szef MON.

