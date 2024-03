25 lat Polski w NATO. Szef MON marzy o zmianie polityki: Szukajmy tego, co wspólne RDC 12.03.2024 15:27 Podzielony dom nie ustoi – powiedział minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas obchodów 25. rocznicy wstąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Szef MON dodał, że rocznica wstąpienia do NATO i wspólna wizyta prezydenta i premiera w USA to szansa na zakopanie podziałów. – Marzę o tym – dodał minister Kosiniak-Kamysz.

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (autor: Rafał Guz/PAP)

W 25. rocznicę wstąpienia Polski do NATO minister obrony w trakcie uroczystości odbywających się na terenie Cytadeli Warszawskiej podkreślił, że Polska nie zaczęła się po jednych czy drugich wyborach.

– Mamy pewną ciągłość. Polepszamy i naprawiamy to, co złe, kontynuujemy to, co dobre. Szukajmy tego, co wspólne, ponieważ jak się podzielimy w każdej sprawie, to później nie obronimy się przed wrogami, którzy są dużo poważniejsi niż jakikolwiek nasz konkurent polityczny – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Minister dodał, że w związku z rozwojem współpracy na linii Polska – NATO możemy się spodziewać większej aktywności wojsk sojuszniczych nad Wisłą. Chodzi m.in. o nowe centrum analizy, treningu i edukacji w Bydgoszczy.

– Między 4 a 7 marca trwała wizyta przygotowująca, żeby przed szczytem w Waszyngtonie niepełne jeszcze, ale pierwsze zdolności operacyjne to centrum uzyskało. Włączamy się w koalicję opancerzoną i stajemy się współliderem razem z Niemcami na rzecz Ukrainy – powiedział.

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że obecność Polski w NATO przyniosła rewolucję polskim siłom zbrojnym. Dodał, że nasza obecność w NATO to zobowiązanie, do którego jesteśmy przygotowani.

Zapewnił, że Polska wypełni swoje zobowiązania wobec sojuszników NATO, ale oczekuje też, że kraje sojusznicze wypełnią swoje obowiązki wobec Polski. Podkreślił, że sojusz ma charakter obronny i takim pozostanie.

Prezydent i premier w USA

Dziś w Waszyngtonie prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk spotkają się z amerykańskim prezydentem Joe Bidenem.

Spotkanie wiąże się z dwudziestopięcioleciem członkostwa Polski w NATO, a jego głównym tematem będą sprawy bezpieczeństwa.

