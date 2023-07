Premier: działania Grupy Wagnera na Białorusi krokiem w kierunku dalszego ataku hybrydowego na polskie terytorium RDC 29.07.2023 11:26 Przesunięcie przebywających na Białorusi ponad 100 najemników Grupy Wagnera w kierunku Przesmyku Suwalskiego to krok w kierunku dalszego ataku hybrydowego na polskie terytorium – ocenił w Gliwicach premier Mateusz Morawiecki. Zapowiedział wzmacnianie polskiej armii i przemysłu zbrojeniowego.

Premier Mateusz Morawiecki z wizytą w Gliwicach (autor: PAP/Zbigniew Meissner)

Szef rządu odwiedził w sobotę należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy, gdzie m.in. remontowane są czołgi T-64, a niebawem serwisowane będą także czołgi Leopard. Ponadto w Gliwicach produkowane będą armatohaubice Krab, co wiąże się z inwestycjami rzędu 800 mln zł. Wkrótce resort aktywów ma przekazać firmie potrzebne na ten cel hale.

- Najsilniejsza armia lądowa w Europie i silny, kooperujący z innymi przemysł zbrojeniowy - to jest nasz cel, i ten cel będzie zrealizowany – zapewnił premier, dodając, że – w przeciwieństwie do poprzedników - rząd PiS postawił na odbudowę przemysłu zbrojeniowego. Jednym z przykładów – jak mówił – są m.in. kontrakty gliwickiego Bumaru-Łabędy.

Nawiązując do bieżących zagrożeń, szef rządu zwrócił uwagę, iż od dwóch lat Polska ma do czynienia z – jak mówił – „permanentnym atakiem na granicę”. - Tylko w tym roku było ponad 16 tys. prób przekroczenia granicy w sposób nielegalny przez imigrantów, których Łukaszenka i (Władimir) Putin próbują ściągnąć do Polski, próbują przepchnąć za polską granicę – powiedział.

Teraz sytuacja staje się jeszcze groźniejsza – ocenił premier. - Mamy informację, że ponad 100 najemników Grupy Wagnera przesunęło się w kierunku Przesmyku Suwalskiego niedaleko Grodna na Białorusi. Na pewno jest to krok w kierunku dalszego ataku hybrydowego na polskie terytorium – powiedział.

- Będą pewnie przebrani za białoruską straż graniczną i będą pomagali nielegalnym imigrantom przedostać się na terytorium Polski, zdestabilizować Polskę, ale przypuszczalnie będą się też starali przeniknąć do Polski udając nielegalnych imigrantów, a to stwarza dodatkowe ryzyka – dodał, oceniając, iż obecnie ryzyka związane z bezpośrednią bliskością Polski z Białorusią i Rosją „stają się coraz bardziej wyraźne”.

Premier mówił, że obóz PiS „bardzo często wskazywał na ryzyko, na zagrożenie wiążące się z agresywną polityką rosyjską”, podczas gdy przeciwnicy polityczni PiS, „Platforma Obywatelska, chciała się dogadać zawsze z +Rosją taką, jaka ona jest+" – ocenił szef rządu. "Albo cytat z Tuska, który już po ataku Rosji na Krym, Donbas w 2014 roku powiedział, że dopóki on rządzi, to Polska nie będzie krajem koncepcji antyrosyjskiej" – powiedział Morawiecki.

Przypominam te słowa, ponieważ mamy do czynienia z bardzo niebezpiecznym człowiekiem, bardzo niebezpieczną formacją polityczną, która ręka w rękę z Niemcami zgadzała się na budowę tego sojuszu rusko-niemieckiego, opartego o gaz, o współpracę gospodarczą - mówił. - Widzimy do czego to doprowadziło – dodał.

- Dziś w Niemczech nie brak głosów, że to właśnie tamta współpraca doprowadziła do wojny, doprowadziła do tych gigantycznych zagrożeń dla całej Europy, zagrożeń dla bezpieczeństwa. Przestrzegaliśmy przed tym cały czas, ale nie tylko przestrzegaliśmy. Staramy się także budować siłę polskiej armii, modernizować polską armię i odbudować siłę polskiego przemysłu zbrojeniowego - podkreślił szef rządu.

Morawiecki zapewnił, że w ślad za słowami o wzmacnianiu krajowego przemysłu zbrojeniowego idą czyny, kapitał i konkretne inwestycje. Wcześniejsze działania Platformy Obywatelskiej w tym zakresie – jak ocenił – to „wyprzedaż, restrukturyzacja, wygaszanie przemysłu”.

- Wystarczy popatrzeć na dane, na fakty. Co robili ci niebezpieczni ludzie w zakładach takich jak Bumar-Łabędy? Produkcja tutaj miała być wygaszona. Co byłoby na tych halach? (…). Pewnie ściągnęliby odpady z Niemiec i składowali sobie tutaj, w Gliwicach, śmieci z Niemiec. Ale nie pozwoliliśmy na to – mówił premier, deklarując, iż rząd zrobi wszystko, aby przed Bumarem była bardzo dobra przyszłość.

- Pokazaliśmy, że jest to możliwe – dodał Morawiecki, przypominając umowę na remonty czołgów T-64 i serwisowanie czołgów Leopard – pierwsze z nich trafią do Gliwic najdalej za kilka dni. Remonty będą finansowane przez donatorów z zagranicy, m.in. duńskich, holenderskich i kanadyjskich – przypomniał premier.

Przypomniał także swoją deklarację z kwietnia br., że w gliwickim Bumarze-Łabędy będą produkowane armatohaubice Krab; wkrótce resort aktywów państwowych ma przekazać potrzebne na ten cel hale.

- Kraby, Kraby i jeszcze raz Kraby. To są znakomite armatohaubice, które sprawdzają się dzisiaj na polu walki, na które zamówienie składają nie tylko Ukraińcy; mamy zamówienia z wielu innych kierunków, ale potrzebujemy ich także na nasz własny użytek. Dlatego tutaj, w Bumarze, ta produkcja będzie z całą pewnością bardzo wzmocniona – zapewnił.

- Dbamy o interes Polski, polskich pracowników, polskich zakładów pracy. Nie pozwalamy zamieniać ich na składowiska odpadów – zadeklarował premier, oceniając, iż kompetencje polskich pracowników: inżynierów i projektantów, pracowników liniowych na coraz bardziej nowoczesnych liniach technologicznych są bezcenną wartością.

- My tę wartość uratowaliśmy przez zniszczeniem – dosłownie, zniszczeniem, jak Stalowej Woli, tak i tutaj miały one ulec zniszczeniu. Dzisiaj one się odbudowują i dzięki pieniądzom zabranym przestępcom podatkowym, którzy hulali sobie jak wiatr po dzikich polach w czasach PO; dzięki tym pieniądzom dzisiaj jest cała polityka społeczna, infrastrukturalna, ale także (…) mamy możliwość obudowy potencjału takich zakładów jak tutaj w Gliwicach – powiedział Mateusz Morawiecki.

- To nie tylko słowa, to czyny – czyny, które zmierzają ku temu, aby polski przemysł zbrojeniowy był jednym z najnowocześniejszych w Europie. To jeszcze jest droga przed nami, ale właśnie w ślad za pieniędzmi, za tymi kompetencjami, które udało się uratować, będziemy taki przemysł budowali – zapewnił w sobotę w Gliwicach szef rządu.

