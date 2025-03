Rafał Trzaskowski będzie walczył o prawa kobiet. „Powinny same decydować o swoim zdrowiu i życiu” Joanna Tarkowska-Klinke 12.03.2025 18:51 Kobiety powinny same decydować o swoim zdrowiu i życiu — powiedział Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy i kandydat KO na prezydenta Polski zapewnił, że będzie walczył o prawa kobiet. Jego zdaniem nie chodzi o szacunek i godność, a o to, „żeby móc żyć i planować przyszłość w poczuciu bezpieczeństwa”.

Rafał Trzaskowski (autor: PAP/Lech Muszyński)

Rafał Trzaskowski będzie walczył o prawa kobiet. Kandydat KO na prezydenta zapewnił o tym podczas spotkania z wyborcami w Zielonej Górze. Jak zanzaczył, kobiety powinny same decydować o swoim zdrowiu i życiu.

— Nie ma, drodzy państwo, chyba nic bardziej nieludzkiego niż zmuszanie kobiety do tego, żeby rodziła wbrew swojej woli. Albo, żeby nosiła ciążę wiedząc, że ta ciąża skończy się tragicznie. Nie ma chyba większej tortury — powiedział Trzaskowski.

Trzaskowski zaznaczył, że nie chodzi tylko o szacunek i godność.

— Tu chodzi o to, żeby móc żyć i planować przyszłość w poczuciu bezpieczeństwa. To są rzeczy naprawdę najbardziej istotne. Jak ja słyszę, że jeden z moich kontrkandydatów mówi o tym, że kobieta powinna być zmuszona do rodzenia dzieci z gwałtu, to ja się zastanawiam, w jakim kraju żyję — dodał Trzaskowski.

Już kilka dni temu Rafał Trzaskowski mówił, że jeżeli Sejmowi nie starczy odwagi, to sam zgłosi ustawę i wywrze presję, by — jak to ujął — „średniowieczne prawo antyaborcyjne” odeszło do lamusa.

