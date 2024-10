Marcin Kierwiński: wypłacono ok. 200 mln zł zasiłków pomocowych dla powodzian

Za pośrednictwem wojewodów wypłacono już zasiłki pomocowe dla powodzian w kwocie ok. 200 mln zł, kolejne 13 mln zł zostanie wypłacone we wtorek lub w środę - poinformował we wtorek na posiedzeniu Rady Ministrów pełnomocnik rządu ds. odbudowy po powodzi Marcin Kierwiński.