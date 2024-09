Do 23 mld zł na pomoc na zalanych terenach. Rząd obraduje ws. specustawy powodziowej RDC 24.09.2024 12:37 Na pomoc w trakcie powodzi oraz plan odbudowy będziemy w stanie zmobilizować do 23 mld zł - powiedział premier Donald Tusk. Po godz. 12 rząd zebrał się na posiedzeniu, na którym ma przyjąć tzw. specustawę powodziową, wprowadzającą zmiany w kilkudziesięciu ustawach. Chodzi m.in. o wsparcie kredytobiorców, skrócenie procedur dotyczących wydawania decyzji ws. usuwania skutków powodzi czy dodatkowe zasiłki.

Premier Donald Tusk (autor: PAP/Paweł Supernak)

Trwa posiedzenie rządu, na którym ma przyjąć projekt tzw. specustawy powodziowej, wprowadzającej zmiany w kilkudziesięciu ustawach. Chodzi m.in. o wsparcie kredytobiorców, skrócenie procedur dotyczących wydawania decyzji ws. usuwania skutków powodzi czy dodatkowe zasiłki.

Rozpoczynając wtorkowe spotkanie rządu, premier Donald Tusk podkreślił, że chciałby, aby kolejne posiedzenia Rady Ministrów rozpoczynały się od przedstawiania raportów na temat sytuacji związanej z powodzią. Przypomniał również, że na godz. 18 zaplanowane jest we Wrocławiu kolejne posiedzenie powodziowego sztabu kryzysowego.

Jak wskazano w wykazie prac legislacyjnych, projektowane przepisy tzw. specustawy powodziowej wprowadzą zmiany m.in. w ustawie o systemie oświaty, ustawie o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów zniszczonych w wyniku działania żywiołu, ustawie o zarządzaniu kryzysowym, ustawie o grach hazardowych, a także ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Łącznie chodzi o nowelizację kilkudziesięciu ustaw.

Wśród projektowanych zmian jest m.in. możliwość przyznania dodatkowych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłku losowego przeznaczonego na zaspokojenie potrzeb edukacyjnych dzieci w szkołach lub "zerówkach". Rząd chce również skrócić i uprościć procedury dla gmin jako inwestora w gospodarce wodnej, a także skrócić procedury w sprawie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach związanych z przeciwdziałaniem skutkom powodzi oraz związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Posiedzenie wyjątkowo rozpoczęło się od części jawnej, podczas której głos zabrał premier Donald Tusk. "Na posiedzeniach rządu przez najbliższych kilka tygodni chcemy rozpoczynać prace od takiej odprawy sztabowej związanej z sytuacją powodziową" - zapowiedział szef rządu.

Zanim przekazał głos pozostałym członkom Rady Ministrów, Tusk odniósł się do najważniejszego punktu wtorkowego posiedzenia, czyli specustawy powodziowej, wskazując, że mowa o "stu stronach poprawek", które udoskonalają dotychczas obowiązujące prawo.

"W sprawie skali tej pomocy, jeśli chodzi o samą pomoc w trakcie powodzi i ten plan, który przygotowujemy, +Odbudowa plus+, to w tej chwili - łącznie ze środkami europejskimi - zakładamy, że będziemy w stanie mobilizować do 23 mld zł" - powiedział, podkreślając, że nie oznacza to, że wszystkie te środki trzeba od razu wydać.

