Posiedzenie Parlamentu Europejskiego. Premier przedstawi priorytety polskiej prezydencji RDC 20.01.2025 04:32 Głównym punktem rozpoczynającego się dzisiaj w Strasburgu posiedzenia Parlamentu Europejskiego będzie debata z premierem Donaldem Tuskiem. Szef polskiego rządu przedstawi priorytety polskiej prezydencji w środę. Europosłowie omówią też relacje z USA dzień po zaprzysiężeniu Donalda Trumpa.

Premier Donald Tusk (autor: Kancelaria Premiera/X)

W Strasburgu rozpocznie się dzisiaj posiedzenie Parlamentu Europejskiego. Jego głównym punktem będzie debata z premierem Donaldem Tuskiem.

W programie czterodniowego posiedzenia europarlamentu znalazła się także m.in. kwestia sporu wokół platformy X Elona Muska oraz rosyjskich prób niszczenia infrastruktury na Bałtyku. PE ma też przyjąć rezolucję potępiającą represje na Białorusi. W kolejną niedzielę w tym kraju mają się odbyć wybory prezydenckie, które opozycja nazywa „bez wyborami” ze względu na brak możliwości rywalizowania z Alaksandrem Łukaszenką, który chce pozostać u władzy na siódmą z rzędu kadencję.

Premier Tusk w środę w PE w Strasburgu przedstawi priorytety polskiego przewodnictwa w Radzie UE. Debata europosłów z szefem polskiego rządu rozpocznie się o 10.30 i potrwa blisko dwie godziny. Uczestniczyć w niej będzie także kierująca Komisją Europejską Ursula von der Leyen, która na początku lutego w związku z polską prezydencją złoży także wizytę w Polsce w ramach wyjazdowego posiedzenia KE.

Polska prezydencja w Radzie UE

Polska prezydencja rozpoczęła się 1 stycznia i potrwa sześć miesięcy. Rząd realizuje ją pod hasłem „Bezpieczeństwo, Europo!”. Jak czytamy na stronie PE, Polska podkreśla, że jej druga polska prezydencja przypada „w czasie niepewności i niepokoju” w związku z wojną w Ukrainie, rosnącymi napięciami geopolitycznymi, presją migracyjną i spadkiem konkurencyjności Europy. Warszawa proponuje zatem wzmocnienie europejskiego bezpieczeństwa w siedmiu wymiarach: zewnętrznym, wewnętrznym, informacyjnym, gospodarczym, energetycznym, żywnościowym i zdrowotnym.

Polska objęła przewodnictwo w Radzie UE po raz drugi w historii swojego członkostwa w Unii - pierwsza prezydencja wypadła w drugiej połowie 2011 r. Wówczas w PE jej priorytety także przedstawiał Tusk jako szef polskiego rządu. Podkreślał wtedy konieczność walki z tendencjami eurosceptycznymi w Europie. „Mimo skromnych narzędzi, jakie są w dyspozycji prezydencji, mimo czasu kryzysu, który tak dotkliwie odczuwamy, jestem przekonany, że dołożymy dużo polskiego entuzjazmu, polskiej energii, polskiego optymizmu, który pozwolił nam przejść przez kryzys dosyć bezpiecznie, bo naprawdę wierzymy w Europę” - mówił w 2011 r. w PE polski premier. Przekonywał, byśmy „na nowo wszyscy uwierzyli w Europę”.

Bezpieczeństwo w sieci, stosunki z USA i infrastruktura na Bałtyku

Podczas posiedzenia w najbliższym tygodniu europosłowie będą dyskutować również nad szeregiem bieżących spraw. We wtorek rano zaplanowano dyskusję na temat wykorzystania unijnego prawa do walki z nielegalnymi treściami w internecie i ingerencją w wybory. Za egzekwowanie nowych unijnych przepisów dotyczących usług cyfrowych (DSA) odpowiada Komisja Europejska. Organ nadzorowany przez von der Leyen w ostatnich tygodniach znalazł się pod presją w związku z przeprowadzonym przez właściciela platformy X Elona Muska wywiadem z liderką skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec Alice Weidel. Z jednej strony KE oskarżano o ograniczanie wolności słowa, z drugiej - o zbytnią opieszałość przy egzekwowaniu nowego prawa, które umożliwia nakładanie kar na platformy za niewłaściwe moderowanie treści.

Po debacie o platformach europosłowie omówią przyszłość stosunków UE ze Stanami Zjednoczonymi w związku z zaplanowanym dzień wcześniej zaprzysiężeniem Donalda Trumpa na prezydenta. „Oczekuje się, że debata skoncentruje się na wsparciu dla Ukrainy, stosunkach z Rosją, Chinami, Bliskim Wschodem, zmianach klimatycznych i handlu. Posłowie mają również poruszyć kwestie bezpieczeństwa, w świetle powtarzających się żądań Donalda Trumpa, aby Europa wydawała więcej na obronność” - zapowiedział PE.

We wtorek europosłowie zajmą się także kwestią rosyjskich prób niszczenia infrastruktury na Bałtyku w kontekście incydentu z końca grudnia 2024 r. związanego z uszkodzeniem podmorskich kabli przesyłowych między Estonią a Finlandią. Odpowiedzialny za to był najprawdopodobniej rosyjski tankowiec należący do tzw. floty cieni, a więc starych, często nieubezpieczonych statków, którymi Rosja eksportuje ropę obchodząc międzynarodowe sankcje. PE już w listopadzie 2024 r. przyjął rezolucję, w której wezwał do objęcia tych statków bardziej ukierunkowanymi sankcjami.

Tego dnia zaplanowano także debatę na temat nielegalnego szpiegowania przez Węgry przedstawicieli organów UE. Chodzi o doniesienia niezależnych węgierskich dziennikarzy śledczych, zgodnie z którymi Urząd Informacyjny tego kraju miał szpiegować przedstawicieli unijnego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych OLAF w trakcie prowadzenia dochodzenia na Węgrzech.

W środę oprócz debaty z Tuskiem europosłowie będą głosować nad rezolucją potępiającą represje na Białorusi. W czwartek mają z kolei przyjąć rezolucję „w sprawie manipulowania przez Rosję historią i wykorzystywania fałszywych narracji w celu uzasadnienia wojny przeciwko Ukrainie”.

