Premier Donald Tusk wskazał kandydata na członka Komisji Europejskiej RDC 13.08.2024 14:12 Kandydatem Polski na komisarza w KE będzie Piotr Serafin - poinformował we wtorek premier Donald Tusk.

Premier Donald Tusk wskazał kandydata na na komisarza w KE (autor: Kancelaria Premiera/X)

Premier Donald Tusk wskazał kandydata na na komisarza w KE. Jak poinformował we wtorek, to Piotr Serafin. Obecnie pełni on funkcję szefa Stałego Przedstawicielstwa Polski przy UE, a w latach 2014-2019 był szefem gabinetu Tuska, gdy ten był przewodniczącym Rady Europejskiej.

Wcześniej, od 2012 do 2014 r., Piotr Serafin zajmował stanowisko sekretarza stanu ds. europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, zaś w latach 1999-2010 r. pracował w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej.

O kandydaturze Serafina Tusk poinformował po zakończeniu wtorkowego posiedzenia rządu. Jak podkreślił, jego rekomendację na stanowisko w KE przedstawił minister ds. Unii Europejskiej Adam Szłapka, a ta została "jednomyślnie" i "entuzjastycznie" przyjęta przez cały rząd.

Szefowa KE Ursula von der Leyen oczekuje, że państwa członkowskie zgłoszą swoich kandydatów do końca sierpnia. To ona zdecyduje o podziale tek. Następnie kandydaci na komisarzy będą musieli zdobyć aprobatę europosłów na wysłuchaniach w Parlamencie Europejskim. KE w nowym składzie ostatecznie zatwierdzi izba w głosowaniu.

Czytaj też: MON: podpisano umowę na produkcję 48 egzemplarzy wyrzutni rakiet M903