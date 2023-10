Ponad 170 przestępstw i 312 wykroczeń. PKW podsumowała wybory RDC 16.10.2023 11:01 Łącznie jeśli chodzi o przestępstwa od początku działań w czasie całego dnia głosowania było ich 173. Natomiast jeśli chodzi o wykroczenia, to łącznie było ich 312 - przekazał w poniedziałek członek PKW Arkadiusz Pikulik.

Konferencja PKW (autor: PAP/Marcin Obara)

Pikulik przekazał w poniedziałek na konferencji prasowej PKW meldunek policji na godzinę 21.00 na niedzielę, 15 października na zakończenie wyborów.

Podkreślił, że jeśli chodzi o przestępstwa określone w Kodeksie karnym, to od ostatniego meldunku, który był prezentowany, było ich 52. Jak dodał, najwięcej z nich - 42 czyny - dotyczyły niszczenia dokumentów wyborczych lub referendalnych.

Według Pikulika, jeśli chodzi o przestępstwa określone w Kodeksie wyborczym, to dotyczyły one przede wszystkim wyniesienia karty wyborczej. - W skali kraju były to 23 czyny - dodał.

Bez przestępstw związanych z referendum

Pikulik poinformował też, że nie odnotowano żadnych przestępstw określonych w ustawie o referendum.

- Łącznie jeśli chodzi o przestępstwa od początku działań czyli w czasie całego dnia głosowania były to 173 czyny - powiedział członek PKW.

Pikulik przekazał też dane dotyczące wykroczeń. - Jeśli chodzi o wykroczenia określone w Kodeksie wykroczeń od ostatniego meldunku to jedynie 9 czynów. Było to zakłócanie porządku publicznego, bądź usuwanie, uszkodzenie ogłoszeń - podkreślił.

Jeśli chodzi o wykroczenia określone w Kodeksie wyborczym - dodał - "to mamy ich od ostatniego meldunku 28 czynów". Dodał, że najczęściej było to prowadzenie agitacji wyborczej w czasie ciszy wyborczej - 24 czyny.

Pikulik poinformował też, że odnotowano trzy zdarzenia, jeśli chodzi o wykroczenia określone w ustawie o referendum ogólnokrajowym. - Mieliśmy tutaj tylko trzy zdarzenia - prowadzenie kampanii w okresie zabronionym - podkreślił.

- Jeśli chodzi o wykroczenia, to łącznie od początku działań, także w czasie całego dnia objętego głosowaniem, mamy 312 czynów - poinformował.

Członek PKW powiedział też, że oprócz pojedynczych zdarzeń należy oceniać, że dzień wyborów przebiegł spokojnie.

