Pomoc dla powodzian. Gdzie ją otrzymać? Kto może się ubiegać o wsparcie? [SPRAWDŹ]

Dla osób, które ucierpiały w wyniku powodzi lub podtopień w południowo-zachodniej Polsce, są dostępne różne formy pomocy. Można otrzymać 10 tys. zł bezzwrotnego wsparcia na najpilniejsze potrzeby. Na remont lub odbudowę budynku gospodarczego można dostać do 100 tys. zł, a budynku mieszkalnego – do 200 tys. zł. Przewidziane jest dodatkowe wsparcie dla dzieci oraz osób z niepełnosprawnościami. O pomoc mogą starać się również rolnicy, przedsiębiorcy czy studenci.

Pomoc dla powodzian (autor: PAP/Maciej Kulczyński)

Pomoc finansowa

Wszystkie osoby poszkodowane na skutek powodzi mogą uzyskać wsparcie

10 tys. zł doraźnego, natychmiastowego i bezzwrotnego wsparcia

8 tys. zł pomocy z tytułu pomocy społecznej,

2 tys. zł zasiłku powodziowego.

Środki możesz przeznaczyć na:

posprzątanie po powodzi,

zakup leków, żywności, ubrań artykułów higienicznych, sprzętu AGD.

Zgłoś się do swojego urzędu gminy lub ośrodka pomocy społecznej. Masz na to 30 dni od wystąpienia zdarzenia.

Środki na odbudowę i naprawę szkód po powodzi

do 100 tys. zł na remont lub odbudowę budynków gospodarczych,

do 200 tys. zł na remont lub odbudowę budynków mieszkalnych.

Zgłoś się do swojego urzędu gminy lub ośrodka pomocy społecznej. Masz na to 30 dni od wystąpienia zdarzenia.

Pomoc dla kredytobiorców

Jeśli masz kredyt mieszkaniowy, a utraciłeś(-aś) (choćby czasowo) możliwość korzystania z domu lub mieszkania, możesz skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK).

FWK będzie spłacał twoje raty przez 12 miesięcy (niezależnie od ich wysokości). Pomoc będzie bezzwrotna.

Pomoc dla firm

Przedsiębiorcy poszkodowani w powodzi mogą liczyć na ulgi w spłacie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS):

rozłożenie na raty należności podatkowych,

umorzenie zaległości podatkowej,

odroczenie terminu zapłaty należności podatkowych.

Przedsiębiorca może skorzystać z pomocy doradcy do spraw ulg i umorzeń w wybranych placówkach ZUS. Pomogą mu również pracownicy sali obsługi klientów.

Przedsiębiorcy mogą także skorzystać z:

ulg stanowiących pomoc publiczną,

ulg niebędących pomocą publiczną,

pomocy de minimis.

Gdzie aplikować?

We właściwym urzędzie skarbowym, poprzez stronę biznes.gov.pl lub przez konto w e-Urzędzie Skarbowym.

Pomoc dla rolników

Producenci rolni poszkodowani przez powódź mogą ubiegać się o:

ulgi w podatku rolnym (w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej wójt może przyznać podatnikowi ulgę w podatku rolnym przez zaniechanie jego ustalenia albo poboru w całości lub w części),

pomoc w opłatach składek Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Rolników (KRUS): odroczenie płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie składek,

pomoc w opłatach na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR): odroczenie, rozłożenie na raty płatności z tytułu sprzedaży lub dzierżawy, umorzenie czynszu z tytułu dzierżawy.



Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami

W terminie do 15 września 2025 r. istnieje możliwość specjalnego wykorzystania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na:

utrzymanie miejsc pracy osób niepełnosprawnych, odtworzenie zniszczonej lub utraconej infrastruktury i wyposażenia, pomoc dla osób niepełnosprawnych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, usunięcie szkód w obrębie zlikwidowanych uprzednio barier technicznych i architektonicznych, dofinansowanie, do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych na likwidację skutków powodzi w związku z zatrudnianiem i rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

Osoby bezrobotne mają prawo do specjalnego świadczenia – na wniosek osoby bezrobotnej starosta może przyznać prawo do świadczenia w wysokości zasiłku dla bezrobotnych za okres poprzedzający dzień zarejestrowania się poszkodowanego bezrobotnego w powiatowym urzędzie pracy, przypadający w okresie do dnia 31 października 2024 r., jeżeli opóźnienie w rejestracji było spowodowane powodzią.

Fundusz Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN)

MEN dysponuje także osobnym funduszem rządowym na pomoc dzieciom, które zostaną

poszkodowane przez powódź.

Środki mogą zostać przeznaczone np. na zakup podręczników czy wyjazdy dla podratowania zdrowia.

Zasiłek losowy dla dziecka lub ucznia wynosi 1 000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania wyjazdu wynosi 1 540 zł na ucznia.

Pomoc dla studentów

Zapomoga z funduszu stypendialnego

Student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej (np. wskutek powodzi), ma prawo do uzyskania w uczelni jednorazowej zapomogi z funduszu stypendialnego.

Zapomoga przyznawana jest przez uczelnię na wniosek studenta. Wysokość zapomogi ustala uczelnia na podstawie regulaminu świadczeń dla studentów. Student może ubiegać się o zapomogę dwa razy w roku akademickim.

Pomoc psychologiczna

Możesz skorzystać także z bezpłatnej pomocy psychologicznej:

Centrum wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym:

tel. 800 70 2222 (linia jest bezpłatna, czynna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu),

e-mail: porady@centrumwsparcia.pl,

czat.

Centrum wsparcia dla dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym:

telefon zaufania 116 111 (linia jest bezpłatna, czynna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu),

e-mail,

czat.

Zwolnienia z opłat

Do 15 września 2025 r. przysługuje zwolnienie od:

opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii, w sprawach związanych z usuwaniem skutków powodzi; opłaty za wydanie dokumentu paszportowego dla osób, które przedstawią wydane przez właściwy organ gminy zaświadczenie potwierdzające, że dokumenty zostały utracone w związku z powodzią; opłaty za udostępnianie danych i informacji zgromadzonych w bazach danych dotyczących danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, standardowych opracowań kartograficznych, o których mowa w art. 4 ust. 1e tej ustawy, oraz innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także wykonywanie czynności związanych z udostępnianiem tych informacji, opracowań i materiałów zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego – w przypadku konieczności uzyskania tych danych i informacji w związku z usuwaniem przez poszkodowanych skutków powodzi.

Zwolnienia od podatku dochodowego

Do 31 grudnia 2025 r. zwalnia się od podatku dochodowego:

dochody (przychody) poszkodowanego otrzymane na usuwanie skutków powodzi z tytułu:

nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń,

darowizn, do których nie ma zastosowaniaustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn;

przychody poszkodowanego otrzymane na podstawie art. 10–13 i art. 17–19 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, tj.:

otrzymane przez pracowników środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

uzyskane jako pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

umorzone pożyczki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

umorzone pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia osoby bezrobotnej,

umorzone refundacje na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy lub środki na podjęcie działalności gospodarczej,

przyznane przez starostę prawo do świadczenia w wysokości zasiłku dla bezrobotnych;

przychody otrzymane na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, tj. z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dodatkowe formy wsparcia

Minister Finansów zapowiedział wprowadzenie 0% stawki VAT dla darowizn towarów i usług przekazanych w ramach pomocy poszkodowanym w powodzi.

Rozporządzenie obejmie darowizny przekazane od 12 września do 31 grudnia 2024 za pośrednictwem:

Organizacji Pożytku Publicznego,

samorządów,

podmiotów leczniczych i

Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS).

Pracownicy mogą ubiegać się o:

rekompensatę (wynagrodzenie minimalne) za nieobecność w pracy spowodowaną powodzią (za maksymalnie dziesięć dni),

środki z Funduszu Świadczeń Socjalnych w swoim zakładzie pracy.

Pracodawcy mogą ubiegać się o:

umorzenie wcześniejszej refundacji na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy, jeśli uległy one zniszczeniu,

zwrot części kosztów potrzebnych na utrzymanie zatrudnienia pracownika,

nieoprocentowaną pożyczkę na utrzymanie miejsc pracy.

Osoby zobowiązane do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które nie opłaciły na skutek powodzi składek w terminie, mogą uniknąć kar i odsetek.

Świadczenia powodziowe nie wliczają się do dochodu. Dzięki temu ich beneficjenci nie przekroczą kryterium dochodowego i będą mogli ubiegać się o inne świadczenia z pomocy społecznej:

świadczenia rodzinne,

dodatki mieszkaniowe,

stypendia i pomoc materialną czy

świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Do 31 grudnia 2024 r. środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mogą być przeznaczone na cele związane z pomocą dla poszkodowanych zatrudnionych u pracodawcy, który utworzył fundusz, a także dla poszkodowanych zatrudnionych u innego pracodawcy. Decyzja o udzieleniu i wysokości pomocy należy do poszczególnych pracodawców.

