Zbiórki darów na Mazowszu. Gdzie przynosić produkty dla powodzian? [ADRESY] RDC 17.09.2024 12:52 Wszystkie 17 rozgłośni regionalnych oraz Polskie Radio włączyło się w akcję pomocy powodzianom z południowo-zachodniej Polski. Mieszkańcy województw opolskiego, dolnośląskiego i śląskiego zmagają się z klęską żywiołową. Woda zabrała im cały majątek. Stąd apel o solidarność do mieszkańców całej Polski, aby przekazywać dary, które pomogą przetrwać powodzianom pierwsze dni.

Sklep (autor: Pixabay)

Wiele miast i instytucji na Mazowszu uruchomiło zbiórki dla powodzian. Poniżej zamieszczamy adresy, gdzie można przynosić produkty pierwszej potrzeby.

Zbiórka w Radomiu

W Radomiu rozpoczęła się zbiórka darów dla mieszkańców obszarów dotkniętych powodzią - poinformował w poniedziałek prezydent miasta Radosław Witkowski. Mieszkańcy mogą przynosić dary do Centrum Organizacji Pozarządowych w Kamienicy Deskurów.

Na liście artykułów pierwszej potrzeby znajduje się: woda butelkowana, środki czystości, sucha żywność, latarki, baterie, naładowane powerbanki, osuszacze, agregaty prądotwórcze, narzędzia do porządkowania (łopaty, rączki, grabie, szczotki).

Zbiórka w Płocku

W zbiórkę włącza się również Płock. Tam artykuły pierwszej potrzeby można przynosić do Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Misjonarskiej 22 w godz. 10-18.

Zbiórka w Siedlcach

Także w Siedlcach rozpoczęła się zbiórka darów. Produkty będzie można przynosić do Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Prusa od godz. 9 do 19 do końca tygodnia. Ze zbiórką niezbędnych rzeczy z samego rana ruszyła także siedlecka Caritas. Dary, szczególnie butelkowaną wodę, można przywozić do siedziby organizacji przy ul. Budowlanej.