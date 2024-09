Będzie powódź na Mazowszu? Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski odpowiada Cyryl Skiba 20.09.2024 09:07 Mazowsze dalekie od zagrożenia powodzią - zapewniał w Poranku Polskiego Radia RDC wojewoda mazowiecki. Mariusz Frankowski podkreślał na naszej antenie, że w naszym regionie stan Wisły nie spowoduje zniszczeń. Na dużej części województwa mamy suszę hydrologiczną i rzeki do tej pory znajdowały się głównie w strefie wody niskiej.

RDC

Czy Mazowsze jest zagrożone powodzią? Na to pytanie odpowiedział w Poranku Polskiego Radia RDC wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.

Posłuchaj rozmowy | Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski w Poranku Polskiego Radia RDC

Wojewoda podkreślał na naszej antenie, że w naszym regionie stan Wisły nie będzie spowoduje zniszczeń. Na dużej części województwa mamy suszę hydrologiczną i rzeki do tej pory znajdowały się głównie w strefie wody niskiej.

- Te stany na Wiśle będą raczej w okolicach stanów średnich, niskich. Nawet nie dojdzie do zalania Poniatówki. Poniatówka zalewana jest mniej więcej przy poziomie około dwóch metrów, a ja przypomnę, że stan ostrzegawczy w Warszawie na bulwarach to jest 6 metrów, a stan alarmowy 6,5 metra - wskazał.



Fala na Wiśle idzie przez Warszawę od dzisiaj.

- Ona się będzie utrzymywać od dzisiaj mniej więcej do niedzieli na tym samym poziomie. Od poniedziałku powinna stopniowo zacząć spadać. Mniej więcej przez te dwa dni powinna się utrzymać w Warszawie na poziomie około 180 centymetrów. My w zasadzie dzisiaj wyjdziemy z etapu suszy hydrologicznej - tłumaczył Mariusz Frankowski.





W przyszłym roku w powiecie płockim są też planowane prace pogłębieniowe na Wiśle i Zbiorniku Włocławskim. To odpowiedź na apel samorządowców i polityków. Ich zdaniem bez tego powódź w rejonie Płocka byłaby kwestią czasu. Frankowski zaznaczał, że część prac już wykonano.

- Część rzeczy zostały już podjętych w tym roku. Kolejne działania inwestycyjne są w przygotowaniu. Dzisiaj Wody Polskie koncentrują się na tym co jest na południu. Jak ta sytuacja wodna zostanie opanowana będziemy siadać do rozmów na temat tego co jest na Mazowszu. Płock też jest bezpieczny - wyjaśnił.



Od wtorku stan wody znowu spadnie do poziomu niskiego, ale nie będzie aż tak źle jak przed wezbraniem. Niezależnie od prognoz, wiele rzek jest bacznie obserwowanych przez samorządy - na przykład Pilica w Warce. Wisły dogląda też Solec nad Wisłą w powiecie lipskim. Cały czas niski stan wód utrzymuje się na przykład w zlewni Bugu

Czytaj też: Bez pogłębienia Wisły w pow. płockim dojdzie do powodzi? Jest decyzja Wód Polskich