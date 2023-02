Polskie Leopardy trafiły już na Ukrainę 24.02.2023 13:10 Cieszę się, że dzierżymy także w tym zakresie palmę pierwszeństwa - powiedział prezydent Andrzej Duda odnosząc się na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego do przekazania przez Polskę czołgów Leopard Ukrainie.

Polskie Leopardy 2 (autor: Gov.pl, CC BY 3.0 PL via Wikimedia Commons)

Otwierając posiedzenie RBN prezydent zwrócił uwagę, że nie bierze w nim udziału premier Mateusz Morawiecki, który w piątek jest z wizytą w Kijowie. "Uśmiecham się, że pojechał zawieźć tam nasze Leopardy jako pierwsze czołgi, które dotrą na Ukrainę z tej koalicyjnej pomocy czołgowej, w której od samego początku jesteśmy inicjatorem" - powiedział Duda.

Dodał, że w związku z pojawieniem się "tych nowoczesnych czołgów na ukraińskiej ziemi", cieszy się, że "także palmę pierwszeństwa w tym zakresie dzierżymy".

Na konferencji po spotkaniu polskiego premiera z ukraińskim prezydentem w Kijowie Zełenski podkreślił, że obecność Mateusza Morawieckiego w Ukrainie to "bardzo potężny symbol jedności Ukrainy i Polski, naszej wspólnej niezłomności, naszej solidarności". "Polska była z nami jeszcze przed rozpoczęciem i po rozpoczęciu tej pełnoskalowej inwazji i będzie z nami - jestem pewien - do naszego wspólnego zwycięstwa" - oświadczył.

"Polska jest jednym z najważniejszych sojuszników Ukrainy, która udziela pomocy i dziękuję za to panu premierowi, dziękuję społeczeństwu polskiemu za to wsparcie" - mówił Zełenski. "Liderzy zawsze mogą to robić, gdy mają poparcie w narodzie i jestem wdzięczny całemu narodowi polskiemu, bo to jest i broń, i wsparcie gospodarcze, wsparcie polityczne i wsparcie humanitarne, wsparcie naszych ludzi. Wszystko to wzmacnia obronność Ukrainy" - dodał Zełenski.

Ukraiński prezydent przypomniał, że Polska była założycielem koalicji czołgowej. "Dzisiaj możemy poinformować o pierwszych takich czołgach, której otrzymaliśmy z Polski. Pierwsze czołgi przyjechały z Polski" - poinformował. "Te czołgi są już na Ukrainie. Będą wzmacniać naszą obronę" - dodał Zełenski. Dziękował premierowi Morawieckiemu za wkład w budowę w koalicji dotyczącej dostarczania Ukrainie czołgów.

Mateusz Morawiecki w Kijowie zapowiedział, że Polska nie przestanie nakłaniać partnerów z Unii Europejskiej, by przekazały Ukrainie czołgi.

"Przyjechałem tu dziś nie tylko ze słowem wsparcia, ale również wiedząc, że trzeba na tę barbarzyńską agresję odpowiedzieć siłą" - mówił w Kijowie szef polskiego rządu i podkreślił, że Polska była tym krajem, które z sukcesem budowało koalicję na rzecz przekazania Ukrainie czołgów Leopard. "Dzisiaj także chce, jako pierwsze europejskie państwo, symboliczne przekazać tobie, Wołodymyrze cztery pierwsze polskie Leopardy 2 A4" - powiedział.

Jak zapewniał Morawiecki, czołgi Leopard "na pewno będą znakomicie stawały w waszym szyku na polu walki, będą się świetnie sprawdzały". "Przekażemy również wkrótce kolejne" - zapowiedział.

