„Oddajemy cześć bohaterom”. Dziś Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych RDC 01.03.2024 07:19 Dziękuję wszystkim, którzy przez dziesięciolecia, również przed 1989 r., kultywowali dziedzictwo „żyjących prawem wilka”. Pamięć o nich jest naszą patriotyczną powinnością i obowiązkiem — napisał prezydent Andrzej Duda w przesłaniu na Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych (autor: Andrzej Hrechorowicz/KPRP)

1 marca, w rocznicę rozstrzelania przywódców IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Prezydent w liście do organizatorów i uczestników obchodów napisał, że w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, „czcimy tych, którzy po klęsce hitlerowskich Niemiec nie złożyli broni, lecz trwali w oporze przeciwko nowej czerwonej okupacji”.

„Łączę się w hołdzie dla poległych za wierność Ojczyźnie ze wszystkimi, którzy pielęgnują pamięć o ich bohaterstwie. Pozdrawiam osoby i środowiska zaangażowane w organizację obchodów tego święta i uczestników uroczystości ku czci podziemia antykomunistycznego” — podkreślił prezydent.

Oddajemy dziś cześć Bohaterom, którzy za niezłomność płacili więzieniem, torturami, śmiercią i skazaniem na zapomnienie.



Prezydent przypomniał, że „wspominamy żołnierzy drugiej konspiracji – tajnej struktury, która powstała 80 lat temu”. „Na progu 1944 r. walcząca z Niemcami armia sowiecka wkroczyła na przedwojenne terytorium II Rzeczypospolitej. Nasi przywódcy byli świadomi, że tak zwani wyzwoliciele chcą poddać Polskę władzy Stalina, dlatego postanowili stworzyć sieć oporu uzupełniającą działania Armii Krajowej. Zaczątkiem nowego podziemia niepodległościowego stała się organizacja Nie, tworzona przez gen. Augusta Emila Fieldorfa Nila. Tegoroczne obchody zbiegają się więc z jubileuszem narodzin zrywu, w którym wzięły udział tysiące partyzantów i konspiratorów, walcząc przeciw sowieckiemu zniewoleniu. Oddajemy cześć bohaterom, którzy za niezłomność płacili więzieniem, torturami, śmiercią i skazaniem na zapomnienie” — zwrócił uwagę prezydent.

Pamięć, która przetrwała

Zaznaczył, że „pamięć o nich przetrwała, przechowywana w rodzinach, społecznościach lokalnych, a w ostatnich dekadach została przywrócona całemu narodowi”.

„Dzięki olbrzymiej pracy badaczy odnaleziono, zidentyfikowano i godnie pogrzebano szczątki wielu bohaterów podziemia antykomunistycznego. W wielu miejscowościach powstały pomniki upamiętniające ich heroizm i poświęcenie. Władze samorządowe nazywają ich imionami ulice, place i parki. Także lokalne instytucje kultury, muzea, biblioteki, szkoły, stowarzyszenia, grupy rekonstrukcyjne i liczni społecznicy odgrywają doniosłą rolę w przypominaniu Wyklętych–Niezłomnych. Często są to bowiem bohaterowie walk o wolną Polskę najbliżsi miejscowej społeczności, znani osobiście starszym, a młodszym – ze wspomnień domowych i sąsiedzkich. Dlatego to do tych lokalnych wspólnot w sposób szczególny należy pielęgnowanie pamięci i opowiadanie ich historii kolejnym pokoleniom” — podkreślił.

Dodał, że „ze współczuciem myśli o rodzinach ofiar komunistycznych represji, które nadal nie znają losów aresztowanych i zaginionych bez wieści bliskich”.

„Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przez dziesięciolecia, również przed 1989 rokiem, kultywowali dziedzictwo „żyjących prawem wilka”. Pamięć o nich jest naszą patriotyczną powinnością i obowiązkiem niepodległej, suwerennej Rzeczypospolitej” — zaznaczył.

