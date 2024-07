Odznaczenia za zasługi w utrwalaniu pamięci historycznej wręczone RDC 30.07.2024 18:24 Z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz 20. rocznicy utworzenia Muzeum Powstania Warszawskiego prezydent Andrzej Duda nadał we wtorek odznaczenia państwowe pracownikom, współpracownikom i wolontariuszom Muzeum Powstania Warszawskiego oraz osobom zasłużonym w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski.

Obchody 80. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego (autor: PAP/Rafał Guz)

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski odznaczono Pawła Ukielskiego.

Srebrnym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania prawdy o najnowszej historii Polski odznaczeni zostali: Urszula Adamowicz, Anna Czapiewska-Brabander, Eliza Pelc, Dorota Sas, Maciej Sulikowski i Katarzyna Utracka.

Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali: Anna Gołębicka, Beata Obrębowska, Urszula Osmycka, Karol Peruta, Maria Pszczółkowska, Dorota Rakowska i Paulina Sieniuć.

Za zasługi w utrwalaniu pamięci historycznej Prezydent RP odznaczył Karolinę Bałdygę i Krzysztofa Krzemińskiego.

Andrzej Duda podziękował pracownikom Muzeum Powstania Warszawskiego za stworzenie i ciągłe ulepszanie miejsca, które „stało się wzorem dla innych”.

— Dziękuję, za wszystkie świadectwa, które zebraliście, nagrania, które zrealizowaliście. Znaczenie tego wzrasta. Powstańcy, jak sami mówią, czują się w muzeum jak w domu, czują się tu gospodarzami. O to chodziło – by mieli poczucie, że to Ich miejsce, które nie jest pomnikiem, a jest żywe i żyje dla Nich — powiedział Andrzej Duda cytowany na stronie Prezydent.pl.

Powstanie Warszawskie, które wybuchło 1 sierpnia 1944 r. o godz. 17, było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Do walki w stolicy przystąpiło około 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło około 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły około 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, około 500 tys. osób, wypędzono z miasta, które po powstaniu Niemcy zaczęli systematycznie burzyć.

