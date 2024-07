Pierwsze uroczystości przed 80. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego RDC 30.07.2024 11:12 Powstanie Warszawskie to jeden z fundamentalnych kamieni milowych naszej wolności i niepodległości, powstańcy stanęli do walki, aby odzyskać wolność i dać świadectwo, że trwają – powiedział we wtorek prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości z okazji 80. rocznicy wybuchu powstania.

80. rocznica PW. Uroczystości w Parku Wolności (autor: Rafał Guz/PAP)

Główne uroczystości 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego rozpoczęły się o godz. 11:00 się od spotkania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezydenta Warszawy z uczestnikami powstańczych walk w Parku Wolności obok Muzeum Powstania Warszawskiego.

W czasie wydarzenia zostały nadane ordery i odznaczenia państwowe.

„Powstanie to kamień milowy naszej wolności”

– Powstanie Warszawskie to jeden z fundamentalnych kamieni milowych naszej wolności i niepodległości, powstańcy stanęli do walki, aby odzyskać wolność i dać świadectwo, że trwają – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości z okazji 80. rocznicy wybuchu powstania.

Prezydent Duda na wstępie podkreślił, że mija 80 lat od wybuchu Powstania Warszawskiego. – 80. rocznica wydarzenia, które leży dzisiaj jako jeden z fundamentalnych kamieni milowych naszej wolności i naszej niepodległości, wielka – jak czasem mówią niektórzy –druga Bitwa Warszawska, coś, czego wcześniej nie było chyba nigdy w dziejach – powiedział Andrzej Duda.

Przypomniał, że w powstaniu wzięły udział dziesiątki tysięcy młodych ludzi, którzy mieli przygotowanie wojskowe, ale nie byli żołnierzami. Jak dodał prezydent, najczęściej ci młodzi ludzie byli bez doświadczenia bojowego i bez broni, a mimo to stanęli do walki z regularną armią, jedną z najlepszych wówczas na świecie, z ogromnym doświadczeniem bojowym i nowoczesnym wyposażeniem militarnym.

– Powstańcy stanęli do walki po to, aby odzyskać wolność, po to, żeby dać świadectwo tego, że są, że żyją, że trwają i że Polska, choć zniknęła z mapy, to Polacy nie zniknęli i Polska nie zniknęła z serc – powiedział prezydent.

Powstanie Warszawskie rozpoczęło 1 sierpnia 1944 r. Do walki w stolicy przystąpiło około 50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło 12–13 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły 120-150 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys. osób, wypędzono z miasta, które po powstaniu Niemcy zaczęli systematycznie burzyć.

Czytaj też: Polskie Radio RDC w 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego [PROGRAM]